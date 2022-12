Preocupación por el virus del camello: podría haber brotes tras el Mundial de Qatar 2022

Dos jugadores de Francia ya se perdieron la semifinal por el virus del MERS, cuya incidencia es alta en la zona de la Península Arábiga. Ahora, hay otros 3 afectados de cara a la gran final contra Argentina.

A la fiebre mundialista se le sumó el virus del camello. Cientos de fanáticos, deportistas y periodistas que se encuentran en Doha, Qatar, comenzaron a sentir en las últimas semanas síntomas de resfrío y mucho malestar.

La enfermedad se dio a conocer cuando se confirmó que dos jugadores de Francia se contagiaron y se perdieron el partido contra Marruecos, por la semifinal del Mundial Qatar 2022. Además, este jueves se confirmó que a Dayot Upamecano y Adrien Rabiot se sumó Kingsley Coman entre los futbolistas franceses enfermos.

Especialistas explicaron que en este contexto se debe prestar una especial atención a los cuadros de fiebre, dificultades respiratorias, vómitos, tos y diarrea. Todos estos, síntomas del MERS-CoV, popularmente conocido como “gripe del camello”.

Qué es el virus del camello y su origen

“El MERS es producido por un coronavirus, hubo muchos casos en 2013 y después medio se controló, no molestó más, pero sigue. Sí, se originan en los camellos. Creo que no es para asustarse, siempre los infectólogos estamos al tanto cuando hay un paciente que viaja, es lógico, uno toma en cuenta las infecciones del lugar, la famosa medicina del viajero. Pero no creo que sea un tema que deba generar preocupación”, expresó a Infobae el infectólogo Lautaro de Vedia.

El Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) es una enfermedad respiratoria viral causada por uno de los coronavirus (MERS-CoV), pero difiere del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que es el causante de la infección de COVID-19. Ambos virus difieren en cuanto a la fuente de infección, el modo de transmisión y la gravedad de la enfermedad.

En 2012, el MERS se aisló por primera vez el virus en un paciente de Arabia Saudita de 60 años que presentaba una neumonía aguda e insuficiencia renal grave. Desde 2012 a julio de 2017 se habían reportado 2.040 casos. Afectó más a hombres que a mujeres, con una tasa de mortalidad cercana al 35%.

Cómo se transmite el virus

El MERS-CoV, al ser un virus zoonótico, se transmite de los animales a las personas. Los estudios han demostrado que los seres humanos se infectan a través del contacto directo o indirecto con dromedarios infectados, aunque aún no se conoce bien la vía de transmisión exacta.

También es posible transmisión de persona a persona. Los mayores brotes se produjeron en establecimientos de salud de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la República de Corea.

¿Existe una vacuna?

En la actualidad, explicó la OMS, no se dispone de ninguna vacuna ni de ningún tratamiento específico, aunque hay varias vacunas y tratamientos específicos contra el MERS-CoV en proceso de desarrollo clínico.

“Como precaución general, toda persona que visite granjas, mercados, establos u otros lugares donde haya dromedarios y otros animales debe adoptar medidas de higiene generales, como lavarse las manos con frecuencia, antes y después de tocar a los animales, y evitar el contacto con animales enfermos”, recomiendan desde la OMS.

“El consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados, incluidas la leche y la carne, conlleva un alto riesgo de infección por diversos patógenos que pueden causar enfermedades en el ser humano. Los productos de origen animal que se procesan adecuadamente mediante cocción o pasteurización son seguros para el consumo, pero también deben manipularse con cuidado para evitar una contaminación cruzada con alimentos crudos. La carne y la leche de camello son productos nutritivos que pueden seguir consumiéndose después de la pasteurización, la cocción u otros tratamientos térmicos”, indicaron.