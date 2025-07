Premios Emmy 2025: la emoción de Martin Scorsese al enterarse de su nominación por su actuación

La aparición de Martin Scorsese entre los nominados de los Premios Emmy 2025 es toda una sorpresa. Ni él lo creyó. El legendario director de Taxi Driver esta vez recibió un reconocimiento no por su labor como realizador, sino por su trabajo como actor en la serie de Apple TV+ The Studio.



Fue su hija Francesca Scorsese quien mostró en redes sociales la reacción de su padre al enterarse de su nominación como Mejor actor invitado en una serie de comedia por The Studio.

En una captura que circuló en redes se puede ver a la estrella de 82 años sorprendido por su mención en los premios.

En la serie de comedia en la que Seth Rogen interpreta al director de un estudio de Hollywood cinéfilo y obsesivo, Scorsese se interpreta a él mismo y tiene divertidos intercambios con el protagonista.

El director competirá el próximo 14 de septiembre en los Emmy contra Jon Bernthal (El oso), Bryan Cranston (The Studio), Dave Franco (The Studio), Ron Howard (The Studio) y Anthony Mackie (The Studio).

Evidentemente, la sección le cayó excelente al programa de Apple, que tiene entre sus principales atractivos la aparición de figuras de renombre interpretándose a sí mismas.

El director de 82 años se emocionó con su nominación a los Emmy. Foto: captura X

Scorsese, una leyenda de Hollywood

A sus 82, Martin Scorsese sigue agregando títulos a su enorme filmografía, en la cual se encuentran clásicos como Buenos muchachos, Taxi Driver y Toro salvaje.

A las más recientes El irlandés y Los asesinos de la luna se le sumará el año que viene un título de ficción basado en la vida de Jesús.

Aunque el mundo lo conoce por su rol de director, Scorsese actúa en decenas de películas. En algunas aparece más, en otras menos, pero la interpretación no le es ajena.

Fotografía de archivo del 12 de junio de 2025 del director estadounidense Martin Scorsese posando durante una ceremonia en el 71º Festival de Cine, en Taormina (Italia). Foto: EFE

Una de sus actuaciones más recordadas es en una película suya, Taxi Driver, donde mantiene un cruce inolvidable con Robert De Niro dentro de un auto.

