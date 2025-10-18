Reflejo Jujuy – Premio para Telecom: distinción de la SIP por sus aportes al desarrollo del periodismo

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Premio para Telecom: distinción de la SIP por sus aportes al desarrollo del periodismo

Oct 18, 2025 Tecnologia 0

En el marco de la 81° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el programa Redacciones5G de Telecom Argentina recibió la distinción Gran Amigo de la Prensa.

premio-para-telecom:-distincion-de-la-sip-por-sus-aportes-al-desarrollo-del-periodismo
Premio para Telecom: distinción de la SIP por sus aportes al desarrollo del periodismo

En el 10° aniversario del programa, Redacciones5G fue galardonado con la más alta distinción que la SIP otorga a organizaciones que han hecho aportes significativos al fortalecimiento y desarrollo del periodismo en las Américas.

Desde hace una década, Redacciones5G trabaja para acompañar los desafíos que los avances tecnológicos plantean a la profesión periodística, junto con la difusión de herramientas y aprendizajes que promueven la innovación y la transformación digital en las redacciones del país y la región.

Durante la 81° Asamblea General de la SIP, llevada a cabo en Punta Cana, Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, señaló: “Es un orgullo recibir el premio Gran Amigo de la Prensa por Redacciones5G. Es un programa que hacemos desde Argentina para toda la región, impulsando la transformación y la innovación en el periodismo».

Según el ejecutivo, la misión de la empresa, «como habilitador digital, es seguir acompañando a los medios frente a las próximas fronteras tecnológicas que surjan, contribuyendo a su sostenibilidad, convencidos del rol esencial que desempeñan para la democracia en las Américas. Agradezco en nombre de Telecom a la Sociedad Interamericana de Prensa por tan honorable distinción”.

Redacciones 5G surgió hace 10 años, frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Una iniciativa de formación impulsada por Telecom que, desde sus inicios, acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones.

A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional (ITP), el programa tiene como objetivo contribuir a impulsar un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

El programa recorrió más de 350 medios de todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación, y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. Redacciones5G refleja el compromiso de Telecom con la innovación, la capacitación y el papel esencial del periodismo en la sociedad.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

¿Vuelve t.A.T.u. a Argentina? La historia detrás del dúo ruso que engañó al mundo con su falso romance lésbico

¿Vuelve t.A.T.u. a Argentina? La historia detrás del dúo ruso que...

Oct 18, 2025 0

Una cuenta de X a nombre del dúo t.A.T.u. anunció en sus redes que las cantantes rusas volverán a actuar en Argentina en 2026. Diferentes cuentas de Instagram de fans suyos recientemente habían...
Leer más
Jennifer Lopez, una celebridad cautiva en la tela de la Mujer Araña

Jennifer Lopez, una celebridad cautiva en la tela...

Oct 18, 2025 0

Furor por AC/DC y su primera gira en años: los rumores de shows en Sudamérica ilusionan a los fans argentinos

Furor por AC/DC y su primera gira en años: los...

Oct 18, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol