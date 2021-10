Precios: Roberto Feletti rechazó las «amenazas» de la CAC sobre un posible desabastecimiento

«Este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino», sostuvo el secretario de Comercio Interior.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró hoy que no son «a un Gobierno» sino «al pueblo argentino» las «amenazas» con las que respondió la Cámara Argentina de Comercio y Servicios a la decisión oficial de retrotraer al 1 de octubre y congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo luego de que su titular, Mario Grinman, señalara que «va a haber desasbastecimiento».

«Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino», afirmó Feletti en su cuenta de la red social Twitter, sobre las advertencias de Grinman sobre un posible «desabastecimiento» a raíz de la resolución dictada por el Gobierno nacional.

El funcionario afirmó además que la política de precios tendrá como objetivo «bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario», y consideró que la medida que retrotrae y congela los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo «es un paso» en esa dirección.

«Yo voy a ejercer la política de precios con este norte: bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario. Ese es un norte, un objetivo de la política de precios. Y voy a implementar una política. La resolución de hoy es un paso», indicó Feletti en su cuenta de Twitter.

El funcionario subrayó que «se repite como un mantra que los controles de precios no han servido», y se preguntó si «los planes de estabilización monetarios y fiscales sirvieron».

«Con la convertibilidad tuvimos dos dígitos de desempleo durante seis años. Los controles de precios siempre sirvieron para expandir el consumo», sostuvo el secretario de Comercio Interior.

También aseguró que no se están «proponiendo medidas que puedan dañar el plan de negocios de alguna empresa».

«Estamos diciendo que viene un proceso de expansión de consumo. Vienen las fiestas, fin de año. Dejemos que el pueblo pueda consumir», puntualizó Feletti, quien remarcó: «Yo soy peronista, creo en los acuerdos sociales, creo en la forma de encauzar la puja distributiva en un acuerdo».

En este marco, concluyó: «Puesta la puja distributiva, yo no tengo dudas, me paro del lado de los trabajadores; de eso no quepa la menor duda».