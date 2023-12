Postulan a Mauricio Macri a la presidencia del PRO tras la renuncia de Patricia Bullrich

El diputado santafesino y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, expresó su deseo de que el creador del partido vuelva a asumir el mando.

El diputado nacional por Santa Fe y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, postuló a Mauricio Macri para reemplazar a Patricia Bullrich en el partido, quien renunció al aceptar la propuesta de Javier Milei de sumarse al gabinete.

«Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar, me gustaría que sea Mauricio (Macri) el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer», dijo el actual vicepresidente del PRO, en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre cómo quedó la relación entre Macri y Bullrich, Angelini señaló: «Así como Mauricio (Macri) la apoyó a ella siempre, ayer (por el viernes) lo hizo en el nuevo camino que tomó Patricia (Bullrich), ella lo apoyaría sin lugar a dudas. Mauricio quiere que a la Argentina le vaya bien».

En este contexto, en el mensaje donde llamó a elecciones y confirmó su no postulación, la nueva ministra de Seguridad de Milei manifestó que los comicios partidarios serían en «febrero 2024», aunque luego su equipo de comunicación, sostuvo se trató de un error y afirmaron que en realidad se realizarán a «principios de 2024».

Sobre ese tema, Federico Angelini dijo que se «generaron grandes discusiones o especulaciones, pero es una cuestión legal».

«Vencen los mandatos en marzo y se tiene que dar todo el proceso previo, con tres o cuatro meses de anticipación, y si nos demoramos nos agarra enero con la feria judicial, que complica porque hay partes que tiene que hacer devoluciones la Justicia», explicó.