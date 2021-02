¿Por qué WhatsApp podría eliminar tu cuenta?

La compañía de mensajería instantánea emitió un comunicado advirtiendo respecto a los casos en infracción y explicó cómo proceder.

En medio del eje de la controversia por cuestiones de privacidad, WhatsApp advirtió que podría dar de baja las cuentas de usuarios que utilicen alternativas de mensajería no autorizadas, según informó en un comunicado.

Es así que WhatsApp notificó a los usuarios que usan apps no reconocidas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o aquellas que se presentan como capaces de trasladar los chats de WhatsApp de un celular a otro, son aplicaciones no oficiales lanzadas por terceros y se encuentran en infracción de las condiciones de uso.

«Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’ significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp», indicó el comunicado y advirtió: «Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente».

Por otra parte, WhatsApp advirtió que estas aplicaciones podrían ser perjudiciales para tu celular y poner en riesgo tu información personal porque se puede validar sus prácticas de seguridad.

¿Cómo saber si contás con la versión oficial de WhatsApp?

Solo existe una y se encuentra en las respectivas tiendas de apps de tu celular. Asegurate de que la aplicación oficial esté desarrollada por WhatsApp Inc.

¿Cómo cambiarte a la versión oficial?

Antes de transferir tu cuenta, tenés que realizar una copia de seguridad de tu historial de chats. Pero, la app no autorizada que estés usando determinará si es necesario o no.

Para ello, en el comunicado indicaron: «Ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Sigue las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp».

Ahora bien, quien se encuentre utilizando una aplicación diferente a las ya nombradas, lo más recomendable es que se guarde de todos modos el historial de chats antes de descargar la versión oficial de WhatsApp. De lo contrario, se comenzará de cero.