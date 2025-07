¿Por qué Ironmouse se fue de VShojo? Todo sobre el escándalo y la deuda de $500 mil dólares a una organización benéfica que sacude al mundo VTuber

La VTuber puertorriqueña y streamer Ironmouse anunció oficialmente, a través de su canal de YouTube, que dejará de formar parte de la agencia de talentos estadounidense VShojo.

Este emotivo y crudo video sorprendió a sus fans, ya que Ironmouse reveló que la agencia que la ayudó a despegar la había estado engañando durante meses, y que actualmente está tomando algún tipo de acción legal contra la empresa, por lo que esta no fue la típica despedida de «gracias por los recuerdos».

To my community I love you all dearly and thank you.

— ironmouse (@ironmouse) July 21, 2025

¿Por qué Ironmouse se fue de VShojo? Todos los motivos del escándalo

En el video que publicó el 21 de julio, Ironmouse afirmó que la razón principal o la gota que rebalsó el vaso para abandonar la agencia con la que comenzó a trabajar y que le dio mayor visibilidad está relacionada con la compensación monetaria que se le debía tanto a ella como a la organización benéfica de su elección para numerosos eventos de recaudación de fondos: la Immune Deficiency Foundation.

-Ironmouse is leaving VSHOJO

-Ironmouse is owed a significant amount of funds

-VSHOJO owes over half a million to the Immune Deficiency Foundation

-VSHOJO did not pay the chairty the 515k raised from her last subathon a year ago.

-She is a independent VTuber now

GO SUPPORT MOUSY! pic.twitter.com/XbTlaNf83g

— mik (@mikreii) July 21, 2025

El dinero de los primeros eventos de recaudación llegó a la fundación que ella eligió y quería. Sin embargo, la VTuber afirma: «Mi último Subathon fue uno de los eventos más grandes que he hecho. El apoyo fue abrumador y terminé con más de 300 mil suscripciones y rompí el récord de subscripciones de todos los tiempos. Pero esto también significó que habíamos recaudado $500 mil dólares para la fundación. Una vez más pedí a VShojo que hiciera la donación en mi nombre, pero desafortunadamente, un año después, VShojo aún no ha pagado a la organización benéfica».

Su principal razón para alejarse se debe a estos engaños. Además, aclaró que sentía presión y culpa por firmar contratos con la empresa, al punto de sentirse extremadamente incómoda. Sin embargo, admite que tiene mucho más por contar, pero su abogada le aconsejó esperar a que se desarrollen más procedimientos legales para que toda la historia pueda salir a la luz.

A pesar de que se siente triste y confundida, según lo expresó en su video, comentó que ahora es una VTuber independiente. Por último, pidió disculpas a la fundación y, como muestra de agradecimiento, dejó en el video un enlace a un fondo de donación para la Immune Deficiency Foundation.

Normalize not taking money from charity. What the fuck…

Ironmouse did so well and Vshojo just holding that money back is insane. How do you even defend this? pic.twitter.com/Z5uiLZuvFV

— Sera Niia| Vtuber (@SeraNiia) July 21, 2025

Cómo llegó Ironmouse a la agencia VShojo

A pesar de que su video publicado esta semana tenía como objetivo confirmar y explicar por qué se aleja de la agencia VShojo, también compartió un poco sobre ella y sobre cómo llegó a la empresa de la que ya no forma parte.

Ironmouse comenta que se convirtió en VTuber porque realmente quería hacer amigos, ya que se sentía muy sola debido a que sufre una enfermedad llamada inmunodeficiencia común variable (CVID). Básicamente, tiene un sistema inmunológico bajo o casi no funcional, lo que significa que se enferma con frecuencia y por eso vivió aislada del mundo durante mucho tiempo.

Encontró su lugar en las transmisiones en vivo como una forma de pasar el rato de vez en cuando, hacer amigos, jugar y seguir con su vida. Sin embargo, por miedo no se animaba a mostrar su rostro, y por esa razón un amigo le recomendó una aplicación llamada Facerig, que le permitía usar un avatar de anime para hacer transmisiones.

En 2020 le llegó una invitación de VShojo y, desde entonces, se convirtió en la Ironmouse que todos conocen. La agencia manejaba todos sus pagos, ya que ella quería mantener su privacidad. Sin embargo, ahora decidió alejarse debido a los engaños que sufrió, según aclaró en su video.