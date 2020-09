Pokémon Go dejará de funcionar en equipos antiguos y se renueva con “megaevoluciones”

Los celulares con Android 5 y los iPhone 5s y 6 no podrán seguir atrapando a estas criaturas.

Pokémon Go, súper exitoso años atrás, aún mantiene su vigencia de la mano de un amplio número de jugadores en todo el mundo.

El estudio de videojuegos Niantic anunció que su popular juego de realidad aumentada Pokémon Go no se podrá usar a partir de octubre en dispositivos con sistema operativo Android e iOS antiguos.

Concretamente, el juego dejará de funcionar en celulares con Android 5, iOS 10 e iOS 11, así como en los iPhone 5s y iPhone 6, según confirmó Niantic en su página oficial.

En este sentido, cuando llegue la actualización de la versión 0.189 a mediados de ese mes, los jugadores que utilicen los dispositivos afectados no podrán acceder a Pokémon Go, ni a los “PokeCoins acumulados o elementos recolectados en sus cuentas”. En resumen, no podrán seguir jugando en esos equipos.

Por esta razón, Niantic recomendó a los usuarios afectados que “consideren” actualizar su dispositivo si desean continuar cazando pokemones. También explicó que lo mejor es guardar la información de su cuenta y la contraseña para poder volver a iniciar sesión en el nuevo teléfono.

Por otra parte la compañía aclaró que a pesar de que los usuarios puedan instalar y ejecutar el juego en los dispositivos afectados tras el lanzamiento de la nueva versión, ya no podrán recibir asistencia en caso de contar con algún problema técnico.

Una renovación “mega”

Por otra parte, Niantic también anunció una novedad en la plataforma. La actualización tendrá por un lado megaevoluciones de los pokémones y por el otro un nuevo sistema de incursiones.

Esto permite a algunos pokémones transformarse en una versión más poderosa de sí mismos durante el combate, siempre que tengan su megapiedra que los habilite. Pero esa propiedad es temporal, y medida en tiempo real, lo que promueve el uso del juego para no malgastar energía.

Las “megaevoluciones” llegan a Pokémon Go.

“Algunos Pokémon pueden megaevolucionar con un recurso de descubrimiento reciente llamado Megaenergía. Podéis conseguir esta sustancia misteriosa al completar megaincursiones, es decir, incursiones que cuenten con Pokémon megaevolucionados”, explicó Niantic.

El desarrollador explicó que solamente se puede tener una “megaevolución” a la vez. Si transformamos a otro Pokémon en “mega”, el primero volverá a su estado original.

A lo largo de septiembre habrá tres semanas de eventos temáticos de Mega Evolución. El martes 1° comienza un evento Mega Pidgeot, que estará disponible hasta el 7 de septiembre. Del 11 al 17 de septiembre estará el evento Mega Houndoom y del 22 al 28 de septiembre el evento será la historia de investigación cronometrada temática de la Megaevolución, que permitirá desbloquear un regalo extra durante Halloween.

En lo que refiere a las megaincursiones, se eliminan las de 2 y 4 estrellas, y solo quedan las 1, 3 y 5 estrellas, que ahora incluyen más variedades de pokémones. Según explicó Niantic “la dificultad de las incursiones de una y tres estrellas seguirá siendo la misma, pero aumentamos las recompensas para que otorguen lo que las incursiones de dos y cuatro estrellas respectivamente.”