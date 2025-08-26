Reflejo Jujuy – «Pisar Malvinas» una experiencia inmersiva en el Cabildo

«Pisar Malvinas» una experiencia inmersiva en el Cabildo

Ago 26, 2025 Locales 0

Una experiencia inmersiva que permite recorrer simbólicamente las Islas Malvinas.

Pisar Malvinas una experiencia inmersiva en el Cabildo

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, presentará “Pisar Malvinas” una propuesta inmersiva desarrollada por Federico Ledesma, que llega por primera vez a la provincia. Se trata de un recorrido histórico, arqueológico y geológico por paisajes del territorio argentino, en el que el público podrá interactuar mediante el sistema de trackeo de manos de Oculus Quest y desplazarse dentro de un área determinada. La experiencia se desarrollará el día jueves de 10 a 12 hs en el salón Belgrano del Cabildo con entrada libre y gratuita.

“Pisar Malvinas” invita a conectarse con nuestro territorio y profundizar en su conocimiento. Este es un proyecto tiene fines educativos y surgió como tesis de Federico Ledesma en la carrera de Animación 3D y Efectos Visuales de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se encuentra exhibido en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (CABA), Espacio Tecnológico (Río Grande) y Ecocentro Pampa Azul (Puerto Madryn).

Federico Ledesma es desarrollador de tecnologías inmersivas y artista VFX especializado en Digital Twins y Unreal Engine. Formó parte del equipo que realizó las fotogrametrias de la serie El Eternauta y además se desempeñó como Unreal Engine Artist. Actualmente es docente en Image Campus, en el trayecto de Digital Twins.

En el marco de su visita a la provincia como capacitador del Laboratorio de Tecnologías XR, comparte esta experiencia con el público jujeño. Los interesados también podrán experimentar “Pisar Malvinas” el viernes, de 10:30 a 13:30 hs, en el Teatro Mitre, durante la Muestra Final del Laboratorio, donde se presentarán además los productos desarrollados.

