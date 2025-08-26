«Pisar Malvinas» una experiencia inmersiva en el Cabildo

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, presentará “Pisar Malvinas” una propuesta inmersiva desarrollada por Federico Ledesma, que llega por primera vez a la provincia. Se trata de un recorrido histórico, arqueológico y geológico por paisajes del territorio argentino, en el que el público podrá interactuar mediante el sistema de trackeo de manos de Oculus Quest y desplazarse dentro de un área determinada. La experiencia se desarrollará el día jueves de 10 a 12 hs en el salón Belgrano del Cabildo con entrada libre y gratuita.