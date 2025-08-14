«Pipi» Piazzolla se presentó con un taller intensivo en la Feria del Libro

Heredero de una destacada tradición familiar, “Pipi” Piazzolla es líder de los grupos Escalandrum y Pipi Piazzolla Trío, dos formaciones que se han consolidado como referentes del jazz argentino actual.

Una feria que pone los sentidos a escena

La 21° edición de la Feria del Libro Jujuy se realiza bajo el lema “Los sentidos a escena”, con actividades gratuitas y abiertas al público en espacios ubicados en pleno centro de San Salvador de Jujuy: el Cabildo, ENERC y CAJA.

El público podrá recorrer la feria este sábados de 10 a 14 y de 17 a 22; y el domingos, de 16 a 21.

El programa completo de actividades puede consultarse en www.feriadellibrojujuy.com.ar, en las redes sociales de la Feria (@feriadellibrojujuy en Facebook e Instagram), y a través del canal de WhatsApp “Feria del Libro Jujuy”.