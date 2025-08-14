Reflejo Jujuy – «Pipi» Piazzolla se presentó con un taller intensivo en la Feria del Libro

«Pipi» Piazzolla se presentó con un taller intensivo en la Feria del Libro

Ago 14, 2025 Locales 0

El reconocido baterista, compositor y docente argentino llegó a la provincia para brindar una experiencia formativa única. La actividad formó parte de la programación de la 21° Feria del Libro Jujuy.

El músico argentino Daniel “Pipi” Piazzolla se presentó en el Teatro Mitre, en el marco de la 21° Feria del Libro Jujuy, con una propuesta formativa orientada a bateristas con experiencia.

La actividad incluyó un taller intensivo sobre el lenguaje del jazz contemporáneo, abordado desde una perspectiva rítmica integral. Durante la jornada se trabajaron lectura avanzada, estructuras abiertas, técnica aplicada, improvisación y recursos estilísticos de un género musical que fusiona distintas tradiciones y se encuentra en constante evolución.

Además, Piazzolla presentó su libro La batería en el tango moderno, un material que ofreció herramientas para repensar el rol del instrumento dentro del género, desde una mirada contemporánea.

Heredero de una destacada tradición familiar, “Pipi” Piazzolla es líder de los grupos Escalandrum y Pipi Piazzolla Trío, dos formaciones que se han consolidado como referentes del jazz argentino actual.

Una feria que pone los sentidos a escena

La 21° edición de la Feria del Libro Jujuy se realiza bajo el lema “Los sentidos a escena”, con actividades gratuitas y abiertas al público en espacios ubicados en pleno centro de San Salvador de Jujuy: el Cabildo, ENERC y CAJA.

El público podrá recorrer la feria este sábados de 10 a 14 y de 17 a 22; y el domingos, de 16 a 21.

El programa completo de actividades puede consultarse en www.feriadellibrojujuy.com.ar, en las redes sociales de la Feria (@feriadellibrojujuy en Facebook e Instagram), y a través del canal de WhatsApp “Feria del Libro Jujuy”.

