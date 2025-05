Pierre Gasly, compañero de Colapinto, también se quejó del Alpine: «El auto no se sintió bien»

El piloto francés se mostró decepcionado por el desempeño de los autos del equipo y advirtió que van a «necesitar que pase algo» para mostrar mejoras.

Pierre Gasly.

El compañero de Franco Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, también se mostró decepcionado por el desempeño de los monoplazas del equipo durante la jornada de clasificación para el Gran Premio de Mónaco a disputarse este domingo.

Aunque se presentaba como una oportunidad para que el equipo francés empezara a mostrar señales de recuperación en una temporada difícil, nada en la clasificación resultó como se deseaba. “Se siente triste por el equipo”, declaró Gasly, quien largará desde la 17° posición, un puesto por delante del piloto argentino gracias a las sanciones que recibieron el británico Oliver Bearman y el canadiense Lance Stroll.

Ante esos resultados en la clasificación, Gasly aseguró que “el auto no se sintió bien, rebotó mucho todo el fin de semana. Probamos otro set up, pero no arregló los problemas que teníamos”, dijo, coincidiendo con el diagnóstico realizado por Calapinto.

“Estuvimos a 7 décimas de la punta y a 2 del top 10. Es bastante doloroso”, se lamentó el francés, advirtiendo que “estoy triste por el equipo, no deberíamos estar en esta posición”, luego de que insistiera en la necesidad de mejoras urgentes para el monoplaza.

“Esta mañana intentamos cambiar algunas cosas, pero ninguna modificó nuestro potencial”, dijo Gasly sobre las medidas implementadas tras prácticas previas a la clasificación, señalando que durante la carrera de este domingo “vamos a necesitar que pase algo”.

“Por el lugar en el que estamos, vamos a necesitar que pase algo… Hay muchos coches por delante como para llegar al top 10, pero podría ser interesante con alguna variación de estrategia”, indicó.

“Solo tenemos que controlarlo y ver qué podemos lograr”, concluyó el francés sobre la competencia que se disputará desde las 11 de la mañana (hora argentina) en el complicado circuito monegasco.

