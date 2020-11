Pergamino: dos adolescentes golpearon salvajemente a un malabarista y lo dejaron al borde de la muerte

La víctima está internada en terapia intensiva y pelea por su vida. Los agresores tienen 14 y 15 años.

La víctima está internado en terapia intensiva y pelea por su vida

Dos adolescentes de 14 y 15 años atacaron a golpes de puño, patadas y piedrazos a un hombre de 41 años que hacía malabares en las calles de la localidad bonaerense de Pergamino. La golpiza dejó a la víctima en grave estado: sufrió, entre otras lesiones, una fractura de cráneo. Los agresores fueron identificados pero por su edad son inimputables.

El ataque se produjo en la madrugada del martes, aproximadamente a las 2.45, en el cruce de las calles Vélez Sarsfield y Guido. Una cámara de seguridad registró lo sucedido. En las imágenes se observa a la víctima, identificado como Ramón Ferreyra, primero discutiendo con un adolescente mientras otro se le acercaba por detrás a la carrera.

A continuación, uno de los menores levantó algunas piedras de la calle y comenzó a lanzárselas al Ferreyra, que cayó producto del impacto de una de ellas. Ya en el piso, el malabarista fue golpeado salvajemente por ambos adolescentes hasta quedar inconsciente. A notar que ya no respondía, los agresores se dieron a la fuga de inmediato pero minutos más tarde fueron detenidos en las inmediaciones. Se desconoce el motivo que originó la golpiza.

Los adolescentes fueron identificados

Ferreyra, alías “Ramoncito”, quien es conocido en la zona por realizar malabares en las esquinas, fue rápidamente derivado al Hospital Interzonal de Agudos San José de Pergamino. El último parte médico señaló que “continúa grave, entubado con pérdida de conocimiento y asistido con respiración mecánica”. Sufrió una fractura craneal parietal derecha, con aplastamiento y pérdida de masa encefálica. Además, tenía cortes en la cabeza y hematomas internos.

Por el hecho se inició una causa que lleva adelante el fiscal Horacio Oldani, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Pergamino. Oldani calificó el expediente como “tentativa de homicidio” y dispuso una serie de medidas para los menores, como por ejemplo un análisis psicológico cuyo resultado preliminar arrojó que “son peligrosos para terceras personas”.

Los agresores se encuentran por estas horas en sus casas con sus padres. Mañana, sus destinos podrían cambiar. Es que se realizará una audiencia con el juez de Garantías del Joven Nº 1 de Pergamino, Guillermo Garlero, en la que el fiscal dijo que le solicitará al magistrado que los adolescentes sean derivados a un centro de detención de menores.

La legislación argentina indica un menor que no haya cumplido 16 años de edad no es punible. “Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”.

Al no estar regulado en el régimen penal su responsabilidad en caso de un delito, “si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre”.

“En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable”, agrega la legislación. Y si estos estudios realizados concluyen que el menor en cuestión “se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta”, el juez tendrá la potestad de disponer definitivamente del mismo “por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.