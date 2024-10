Paul McCartney hizo vibrar a Buenos Aires entre clásicos de The Beatles y guiños al público argentino

El músico británico cautivó a fans de todas las edades con un repertorio que repasó los grandes clásicos de los fabulosos cuatro y su brillante carrera en solitario.

El exintegrante de Los Beatles cantó durante casi tres horas ante más de 70 mil personas.

Este sábado 5 de octubre, el estadio Monumental vibró a pleno con la música de Paul McCartney en el contexto de su exitosa gira Got Back, que deslumbra a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Esta vez, el de River Plate fue el escenario elegido para congregar a sus leales fanáticos locales y para compartir 3 horas de un repertorio musical que recorrió icónicos temas de Los Beatles y de su brillante carrera como solista.

Paul hizo delirar al público argentino con sus grandes éxitos.

El cantante abrió el espectáculo con los acordes de Can’t Buy Me Love, tema de su autoría en la recordada banda de Liverpool. Además, a lo largo de su presentación incluyó en el setlist de hoy y este domingo 6 de octubre, otros sencillos como Live and Let Die, Queenie eye y San Francisco Bay Blues.

Tal como se rumoreaba, el artista entonó la canción Hey Jude en recuerdo de su eterno compañero de banda, John Lennon.

El impactante mosaico que le dedicaron los fans al cantante.

Además, el show contó con un gran montaje visual, compuesto por un gran set de luces y fuegos de pirotecnia que acompañaron la performance del británico, convirtiéndolo en una experiencia casi inmersiva para el público presente. Entre canciones, McCartney también interactuó con su público, entre algunas anécdotas y agradecimientos en español.