Patricia Bullrich confirmó su candidatura a senadora nacional por La Libertad Avanza

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, anunció formalmente este viernes su candidatura como senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires para los comicios legislativos de octubre.

En su comunicado aseguró que «la próxima batalla está en el Senado» y enfatizó su enfrentamiento con el kirchnerismo como principal fuerza opositora.

«Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora», aseguró en su posteo de X para anunciar su participación electoral, sobre la que se venía rumoreando en el oficialismo.

Acompañando una foto de la firma de su candidatura para el Senado, en su comunicado Bullrich se mostró como una férrea alfil del oficialismo: «Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro».

«Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios», continuó. Y arremetió contra el kirchnerismo: «Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza».

A la vez que agregó: «Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho».

«Me presento como candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei», formalizó en su cuenta de X.

La candidatura de la actual ministra de Seguridad era algo de lo que se venía conversando subrepticiamente en distintos circuitos del oficialismo, aunque tanto Bullrich como otros funcionarios evitaban hasta este viernes cualquier afirmación o confirmación. Sin embargo, también es cierto que la ministra se había estado mostrando, desde lo discursivo, crecientemente acercando al Presidente.

«Hay que esperar al domingo», había dicho Bullrich el martes, cuando le consultaron por una eventual candidatura para senadora nacional por LLA. «Faltan unos días y estoy dispuesta a ir adonde el proyecto me necesite. Es una característica mía: donde hay una batalla difícil ahí estoy. Seguridad es difícil y hoy el Senado es difícil, todo el tiempo están pensando en cómo voltear lo que quiere el Gobierno», agregaba, en el mismo tono usado este viernes, en su mensaje de confirmación.

En esa oportunidad, cuando le consultaron sobre su adhesión al programa del oficialismo, al que ella llegó desde el PRO (al cual presidió hasta marzo pasado), Bullrich fue taxativa: «Me van a sacar con los pies para adelante».

Las reacciones en el oficialismo y en el PRO

Minutos más tarde de la oficialización, el mismo Javier Milei hizo eco: «¡Vamos! Grande Patricia Bullrich, dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas…», escribió el Presidente en sus redes sociales.

Y Bullrich devolvió las gentilezas: «Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. ¡Viva La Libertad, Carajo, Presidente!».

Otro que replicó el entusiasmo del Presidente respecto de la candidatura de la actual ministra fue el diputado nacional del PRO Damián Arabia: «Tuviste la grandeza de acompañar al Presidente en una de las áreas más difíciles, devolviéndonos seguridad a los argentinos. Ahora vas al Senado, donde desde el 10 de diciembre se darán las grandes batallas para cambiar definitivamente la Argentina. ¡Gracias, luchadora!».

Otro candidato de LLA y que, al igual que Bullrich, era del PRO la felicitó por su nueva postulación. Se trata de Diego Valenzuela, candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense, que dijo este viernes por la tarde: «¡Una nueva batalla, para seguir cambiando la Argentina!».

Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO por Córdoba, también hizo lo propio: «Felicitaciones, Patricia Bullrich, por asumir este nuevo desafío. Con tu coraje y compromiso por la libertad, el orden y el futuro de la Argentina, estoy segura de que vas a dar una gran pelea en el Senado».