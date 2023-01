Parques nacionales: recomendaciones para visitarlos este verano

La Administración de Parques Nacionales detalló algunos consejos, sugerencias y hasta prohibiciones a tener en cuenta al momento de visitar estos espacios.

Una de las opciones elegidas por los argentinos para pasar este verano son los distintos Parques Nacionales y, por esa razón, el organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expuso recomendaciones y avisos para quienes los visiten, con el objetivo de preservar la seguridad de las personas y de las áreas ambientales protegidas.

Entre las principales advertencias se encuentran la prohibición del ingreso con mascotas, el uso de drones y el esquí acuático, al mismo tiempo que anticiparon que aquellos que deseen practicar trekking deberán completar un formulario y estar atentos al pronóstico del tiempo.

Aunque parecieran ser obviedades, el organismo también solicitó que las personas que ingresen a los parques se lleven los residuos y no alimenten ni agredan a la fauna del lugar.

Además, desde APN se hizo especial hincapié en que el fuego está permitido únicamente en los campings a modo recreativo y que sólo se puede acampar en zonas permitidas, lo cual excluye a las playas habilitadas para el desembarco de lanchas.

Con respecto a lo acuático, hay varias medidas a tener en cuenta: informarse previamente en qué zonas se pueden realizar actividades; no sobrepasar la línea de boyado y atender a las indicaciones de los guardavidas; utilizar chaleco salvavidas para navegar en cualquier tipo de embarcación; navegar únicamente con embarcaciones que tengan motores de cuatro y dos tiempos ecológicos; evitar bañarse en las aguas con el cuerpo muy caliente y luego de haber ingerido alimentos; no ingresar a ríos, arroyos y zonas de desembocadura con cámaras, colchones inflables, colchonetas de agua o cualquier otro elemento inflable, debido a las corrientes peligrosas; cuidar a los niños mientras utilizan elementos inflables y no permitir que se sumerjan en lugares donde sus pies no tocan el fondo; evitar lanzarse de un muelle; y, por supuesto, no arrojar piedras a las aves.

Finalmente, el organismo desaconsejó el uso de música con alto volumen, por las molestias que puede generar a los animales del lugar.