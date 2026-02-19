Paro de transporte en Jujuy: cómo justificar la inasistencia laboral de manera online

Ante la medida de fuerza convocada por la CGT que afecta el transporte urbano en todo el país, desde la Policía de Jujuy indicaron que los trabajadores podrán gestionar de manera online una exposición para justificar la imposibilidad de asistir a sus puestos laborales.

En el marco del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que impacta de lleno en el servicio de transporte urbano de pasajeros, la Policía de la Provincia de Jujuy difundió información oficial sobre cómo tramitar la justificación de inasistencia laboral.

Según detallaron, las personas que no puedan trasladarse a sus lugares de trabajo debido a la falta de colectivos podrán realizar una exposición policial de forma virtual, sin necesidad de acudir a una dependencia.

El trámite puede gestionarse ingresando al sitio oficial:

https://tramites.seguridad.jujuy.gob.ar/ (Exposición por justificación)

Además, la fuerza informó que también se podrá acceder al procedimiento mediante un código QR, el cual dirige directamente al formulario correspondiente.

Desde la Policía indicaron que el trámite tiene un costo de $3000, y que el pago puede efectuarse de manera virtual.

Una vez completada la solicitud, la exposición será enviada al solicitante a través de correo electrónico o WhatsApp, lo que permitirá presentar el comprobante ante el empleador como respaldo de la inasistencia por el paro del transporte.

De esta manera, se busca facilitar el acceso a la documentación necesaria para los trabajadores afectados por la medida de fuerza que se desarrolla a nivel nacional.