Palpalá: prevención de la violencia de género junto al Hospital Gallardo

Se entregó folletería sobre los 19 dispositivos con los que cuenta la Provincia de Jujuy donde equipos interdisciplinarios realizan la asistencia y el acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

Se informó también que se encuentra habilitada la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, que funciona todos los días del año las 24 horas para urgencias activando los protocolos correspondientes y asesorando a quienes consultan sobre posibles hechos de violencia basados en género.