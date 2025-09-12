Reflejo Jujuy – Palpalá: prevención de la violencia de género junto al Hospital Gallardo

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Palpalá: prevención de la violencia de género junto al Hospital Gallardo

Sep 12, 2025 Locales 0

El Consejo Provincial de Mujeres acompañó el Foro de Adolescentes organizado por la institución de Salud.

Palpalá: prevención de la violencia de género junto al Hospital Gallardo

En el marco del Foro de Adolescentes, organizado por el Hospital Gallardo de Palpalá, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades se sumó con actividades de prevención de la violencia de género.

En la jornada que se desarrolló en la Casa de la Cultura de la ciudad siderúrgica profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia interactuaron con la comunidad brindando herramientas para detectar situaciones de violencia informando sobre tipos y modalidades.

Se entregó folletería sobre los 19 dispositivos con los que cuenta la Provincia de Jujuy donde equipos interdisciplinarios realizan la asistencia y el acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

Palpalá: prevención de la violencia de género junto al Hospital Gallardo

Se informó también que se encuentra habilitada la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, que funciona todos los días del año las 24 horas para urgencias activando los protocolos correspondientes y asesorando a quienes consultan sobre posibles hechos de violencia basados en género.

Es importante recordar que el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia en Palpalá está ubicado en Avenida Río de la Plata N° 383 donde pueden acercarse por información, consultas o asistencia.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Por qué los famosos cuentan más intimidades en el streaming que en la TV tradicional: los beneficios y las consecuencias del fenómeno

Por qué los famosos cuentan más intimidades en el streaming que en...

Sep 11, 2025 0

Hace algunos años el streaming apareció en la Argentina como un espacio fresco, casi rebelde, dispuesto a romper con la solemnidad de la televisión tradicional. Con el tiempo, sin embargo, ese...
Leer más
Katy Perry en Argentina: la verdad de su romance con Justin Trudeau y el detrás de escena de su gira

Katy Perry en Argentina: la verdad de su romance...

Sep 10, 2025 0

Toy Story cumple 30 años y la reestrenan en cines: 10 cosas que no sabías del filme con Woody y Buzz Lightyear

Toy Story cumple 30 años y la reestrenan en...

Sep 09, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol