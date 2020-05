PALPALÁ: ALUMNOS DEL ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EL “CONCURSO PROMO 2020”

Está destinado para los alumnos del último año de secundaria de Palpalá y tendrán tiempo hasta el 13 de mayo para participar.

Desde “Jóvenes por Palpalá” lanzaron el “Concurso Promo 2.020”. El mismo tiene como objetivos que los estudiantes del último año de secundaria de Palpalá participen, mediante la realización de un video. Tendrán tiempo hasta el 13 de mayo.

Hernán Yurquina, referente de “Jóvenes por Palpalá”, señalo que “buscamos que los chicos puedan compartí, hacer y unirse, de forma virtual para respetar la cuarentena”.

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO

✅ La temática es libre, vídeos populares de tik tok, retos, canciones, colage, usen su imaginación al máximo.

✅En el video puede participar toda la promo, o algunos chicos de la misma representando a todos.

✅ Los videos pueden durar entre un minuto a cinco minutos de duración, los mismos deben ser cumpliendo con la Cuarentena.

➡ REQUISITOS:

✅ Concurrir a un establecimiento Público o Privado de la Ciudad de Palpalá.

✅ Ser alumno regular del Ultimo año del Ciclo Lectivo.

✅ Presentar el video en las fechas establecidas, entre el 06 de Mayo del 2020 al 13 de Mayo del 2020.

✅Al presentar el video se deberá presentar un listado de los estudiantes de la promoción.

➡ ENVIAR EL VIDEO POR:

✅WhatsApp: 3885139272

✅Correo Electrónico: lajuventudeselahora@gmail.com

➡ PREMIO:

✅ Premio: Toda la promo se llevara un Kit para maratonear esta cuarentena en sus casas, que contiene (Gaseosa, Bolsa de Papas Fritas, Galletas, golosinas, entre otras cosas)

➡REQUISITOS PARA LA ELECCION DEL GANADOR

✅ Cumplir con los ítems mencionados.

✅ Los videos no deben contener material, violento, discriminatorio, entre otras cosas que sean inadecuadas para su reproducción e/y participación.

✅ El video será subido a la red social de Facebook en la Página de Hernán Yurquina, las promociones dependientes del video deberán conseguir que su video tenga una mayor cantidad de reacciones (sea cual sea; me gusta, me encanta, etc.) en un periodo de cinco (5) días.

El video que tenga más reacciones se ganara el kit para toda su promo. Se verá la metodología de entrega para todos los estudiantes de la promoción.