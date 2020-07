PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES E IFE

El Gobierno de la Provincia informa a la población que este martes 28 de julio podrán cobrar únicamente jubilados y pensionados cuya terminación de DNI sea 4 y 5, cuyos importes sean superiores a $18.952. Asimismo, podrán hacerlo este martes 28 y miércoles 29 los beneficiarios de IFE cuyo documento finalice en 3.

Del mismo modo, se indicó que el martes 28 de julio iniciará el pago de los planes provinciales (plan de contingencia) para clientes sin tarjeta de débito, cuya terminación de DNI sea 0 y 2. Los beneficiarios además, podrán cobrar en cualquier cajero automático sin tarjeta de débito ingresando en macro.com.ar/OperacionesSimple desde tu celular, opción “Extracción sin Tarjeta de Débito” y seguir los pasos.

El pago de los mismos se hará en el Banco Macro, y se recuerda mantener la distancia de 2 metros en las filas de espera y usar tapabocas.

Se reitera que no deben presentarse a cobrar aquellos que no coincidan la finalización del DNI con el día de cobro ya que a los mismos no se les pagará.

Finalmente, se informa que la sucursal de San Pedro del Banco Macro estará cerrada el martes 28 de julio.