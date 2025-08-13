Padrón electoral 2025: cómo consultar dónde voto en Provincia de Buenos Aires

El próximo domingo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Ya está habilitado el padrón electoral: consultá dónde votás, en qué escuela y mesa.

En este contexto, crece la consulta sobre dónde votar y cómo acceder al padrón electoral, que ya fue habilitado por la Junta Electoral bonaerense.

Dónde voto en las elecciones PBA 2025: consultá el padrón electoral

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires habilitados para votar el padrón definitivo. El trámite es online, rápido y gratuito.

Para saber dónde votás, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense.

Escribí tu número de DNI.

Seleccioná el sexo tal como figura en el documento.

Completá el código de verificación y hacé clic en “Consultar”.

El sistema mostrará el nombre y dirección de la escuela asignada, el distrito, el número de mesa y el número de orden para votar.

Qué cargos se eligen en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025

Los ciudadanos empadronados en territorio bonaerense deberán votar representantes para el Poder Legislativo provincial. Se renovarán:

23 senadores titulares y 15 suplentes

46 diputados titulares y 28 suplentes

Además, en distintos municipios se elegirán también concejales y consejeros escolares, según el cronograma local.

Estas son las fechas clave del cronograma electoral bonaerense rumbo a las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre:

8 de agosto: se designan los locales de votación y las autoridades de mesa. También finaliza el plazo para presentar boletas ante la Junta Electoral e inicia oficialmente la campaña electoral.

23 de agosto: comienza la publicidad audiovisual de campaña y rige la prohibición de actos de gobierno.

30 de agosto: se habilita la publicación de encuestas y sondeos electorales.

5 de septiembre: cierre de campaña. Finaliza la difusión de propaganda y encuestas (48 horas antes del comicio).

7 de septiembre: se celebran las elecciones provinciales. Desde tres horas después del cierre de mesas puede difundirse información sobre resultados.

13 de septiembre: arranca el escrutinio definitivo.

6 de noviembre: último día para justificar la no emisión del voto (dentro de los 60 días posteriores a la elección).