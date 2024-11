Pablo Moyano presentó su renuncia a la CGT

El ahora ex co-secretario de la Confederación General del Trabajo dio un paso al costado «al no coincidir con las decisiones de la llamada ‘mesa chica’».

El secretario general de la CGT Pablo Moyano.

Pablo Moyano ya venía manteniendo algunos cruces con la mesa chica de la Confederación General de Trabajo, lo que derivó en su abrupta renuncia de este viernes. Aparentemente, el desencadente habría tenido que ver con la decisión de la CGT de no llevar a cabo un paro total en diciembre, dándole la espalda así a miles de trabajadores.

En este sentido, Moyano se mostró disgustado y no dudó en tomar la determinación de dar un paso al costado: «He tomado la decisión de renunciar a mi cargo de co-secretario general de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada ‘mesa chica’».

En el último tiempo, las tensiones en medio del triunvirato de la CGT fueron en aumento. De hecho, ha sido notoria la postura dialoguista de la central obrera respecto del gobierno de Javier Milei. En este sentido, el quiebre con Pablo Moyano tuvo que ver con la firme decisión del co-secretario de no ceder ante la política socio-económica libertaria.

De esta manera, el ala moderada, liderada por Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri, y el sector más combativo, encabezado por Moyano tuvo su final anunciado.

La noticia fue celebrada por Manuel Adorni, vocero presidencial, quien no dudó en escribir en su cuenta de la red social X: «Fin», escribió, con una imagen del graph de C5N que relataba la novedad en el ámbito político. Por supuesto, esto podría significar una buena noticia para los libertarios, dado que Pablo Moyano representaba a la resistencia dentro de la CGT.

El comunicado de Pablo Moyano para renunciar a la CGT

«De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co-Secretario General de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada ‘mesa chica’».