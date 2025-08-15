Reflejo Jujuy – Otro revés para Claudio Contardi: le rechazaron la prisión domiciliaria

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Otro revés para Claudio Contardi: le rechazaron la prisión domiciliaria

Ago 15, 2025 Policiales 0

El habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi (57) fue rechazado por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana, por lo que el ex marido de Julieta Prandi (44) continuará detenido en la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero, en La Plata.

otro-reves-para-claudio-contardi:-le-rechazaron-la-prision-domiciliaria
Otro revés para Claudio Contardi: le rechazaron la prisión domiciliaria

Fernando Sicilia, flamante defensor de Contardi, presentó el pedido de libertad o prisión domiciliaria a las pocas horas de que el empresario gastronómico fuera condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual agravado de su ex pareja y madre de dos de sus hijos.

Según indicó el fallo de los jueces de la Cámara, la condena dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana “no puede sostenerse que la orden sea ilegal y sin que se advierta que la misma resulte manifiestamente arbitraria, encontrándose además aún vigente el plazo para impugnarla”.

El abogado defensor presentó este jueces un escrito de 10 páginas -al que tuvo acceso Clarín-, en el cual manifestó entre sus principales argumentos que la condena no está firme y Contardi fue padre recientemente.

«No existían motivos para proceder a semejante medida, puesto que no se visualizaba riesgo procesal alguno. Tampoco ningún tipo de amedrentamiento a la denunciante, siendo el temor alegado, totalmente injustificado en virtud de la conducta procesal del encarcelado durante todo el proceso», señaló el abogado y agregó que «nunca representó ni representará una amenaza para la denunciante ni para sus cercanos».

Es que, en sus últimas palabras antes del veredicto, Prandi responsabilizó a los jueces de que si algo le pasaba a ella o a sus hijos al no ordenar en ese momento la detención de Contardi. «Él no se va a manchar las manos, no tiene ni amigos. Puede hacer cualquier cosa», afirmó la víctima.

Por su parte, Sicilia hizo referencia a la situación del empresario como padre de una beba de apenas tres semanas de vida y a que su pareja y madre de la niña «está pasando por una fuerte depresión».

«Pido que los magistrados en este caso también utilicen la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes», subrayó el defensor.

El caso

Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por hechos cometidos entre 2015 y 2018 contra su entonces esposa, la modelo y conductora Julieta Prandi.

El tribunal, en su sentencia, pidió que a Contardi le extraigan muestras para incluirlas en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

Prandi y Contardi estaban casados desde 2011 y se separaron en 2019. La denuncia de Julieta fue realizada el 13 de octubre de 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia en la localidad de Martínez por hechos que ocurrieron durante el matrimonio.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Tini Stoessel sorprendió a sus fans mexicanos en la proyección del primer episodio de Quebranto: «Me gustó mucho volver a actuar»

Tini Stoessel sorprendió a sus fans mexicanos en la proyección del...

Ago 15, 2025 0

Este viernes 15 de agosto termina la espera para los fans de Tini Stoeseel. Finalmente estrenará en Disney+ Quebranto, la serie con la que la argentina regresará a la actuación después de más de...
Leer más
Megadeth anuncia gira final y álbum de despedida: el fin de una era del metal

Megadeth anuncia gira final y álbum de...

Ago 15, 2025 0

María Becerra suma nueva fecha en River: cuándo y cómo comprar entradas

María Becerra suma nueva fecha en River: cuándo...

Ago 13, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol