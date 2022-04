Opositores del campo realizan un tractorazo: para el Gobierno es «por las dudas»

Las patronales ruralistas convocaron a una movilización a Plaza de Mayo sin que se entiendan las razones, más allá de motivaciones políticas implementadas por la oposición partidaria.

La protesta convocada para este sábado por las patronales ruralistas, con explícito apoyo de Juntos por el Cambio, fue calificada como una «marcha política» sin «consignas claras» que se realiza «por las dudas».

Como vienen divulgando referentes patronales a través de diversos medios opositores, el “tractorazo” es convocado a Plaza de Mayo, y se sumaron dirigentes macristas, aunque con consignas como «en defensa de la república y la justicia independiente».

Para el Gobierno Nacional, en tanto, «se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina. No hubo suba de retenciones. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen».

Así lo aseguró la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno, donde dijo que “no entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando», insistió.

La vocera destacó que «el campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina» y sostuvo que, «sin dudas, la actividad del campo y el complejo agroindustrial son muy importante con sus exportaciones y eso se intentó fortalecer con el envío de un proyecto de ley».

Y subrayó que «acá no hubo suba de retenciones y la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando contra un proyecto que no conocen, que imaginan que puede suceder, por lo que no tenemos ninguna duda de que es una marcha absolutamente política que tiene que ver con defender otros intereses y no los legítimos derechos del campo que tienen que defender los productores», aseveró.

Según los organizadores, los manifestantes y sus tractores se concentrarán desde las 10.30 en tres puntos: Ruta 9 y 193; Ruta 8 y 195, y Ruta 7 y Ruta 5, confluyendo en el Obelisco y luego marchando a Plaza de Mayo.