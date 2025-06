Oficial: a qué hora y desde dónde iniciará la marcha para acompañar a Cristina Kirchner a Comodoro Py

En lo que cientos de militantes ya califican como un «Cristinazo», se conocieron los detalles de la masiva manifestación que se espera para este miércoles.

Si bien estaba confirmada la convocatoria en apoyo a Cristina Kirchner bajo el lema «Argentina con Cristina», este lunes la militancia peronista reveló detalles oficiales de la marcha que acompañará a la expresidenta a Comodoro Py, en lo que ya se considera que será un » Cristinazo».

De esta manera, señalaron que «la marcha a Comodoro Py para acompañar a Cristina comenzará el miércoles 18 de junio a las 10hs», al mismo tiempo que detallaron que «el punto de encuentro será San José y San Juan», que es donde está ubicado el departamento de la exmandataria.

«Caminaremos con Cristina hasta Comodoro Py y volveremos con ella hasta su casa», agregaron.

Cabe señalar que la presencia de Cristina en los tribunales se espera para el mediodía, alrededor de las 12. Por esa razón, sus adherentes decidieron iniciar la movilización a las 10 de la mañana.

Guillermo Francos volvió a defender la prisión domiciliaria de Cristina

Guillermo Francos volvió a ser consultado sobre la situación de Cristina Kirchner tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad. Con el miércoles a la vuelta de la esquina, el jefe de Gabinete se refirió a lo que él estima que debería ocurrir en la previa a que se conozca si a la exmandataria le otorgan o no la prisión domiciliaria.

Luego de asegurar que la expresidenta debería recibir el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad y los cargos públicos que ha sabido llevar adelante entre 2007 y 2015, el funcionario libertario se refirió a los días de Cristina post-condena y el famoso balcón que enloquece a muchos: «Es un hecho que, fundamentalmente, tiene que ver con la Justicia y, por supuesto, con la reacción que genera Cristina en una parte de su propia militancia que, por supuesto, desde el Gobierno estamos muy al margen de algo que es estrictamente judicial y del proceso que durante años se ha seguido contra la expresidenta».

«Nosotros esperamos a lo que diga la Justicia con respecto a las condiciones de detención para hacerla cumplir como corresponde», agregó, al mismo tiempo que estimó que «lo que está pasando en el barrio de la expresidenta va a ser algo que, por ahí, dure algunos días y luego irá menguando».

Y sumó: «Supongo que las condiciones de la detención tendrán que ser fijadas por la Justicia. Los jueces tienen la responsabilidad, en un caso que tiene las connotaciones entre criminales y políticas, de tomar las medidas que generen la menor convulsión posible. Entonces, a mí me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir a los tribunales de Comodoro Py, porque eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de corte, de movilización de fuerzas federales».

Finalmente, se refirió nuevamente a la prisión domiciliaria: «Yo sé que sobre esto hay distintas opiniones y cuando uno se pone a ver en las redes sociales se dan estas opiniones de quienes dicen ‘no, tiene que ser una presa común y no tener ninguna consideración’… No, yo creo que fue una presidenta de la República importante y destacada, más allá de que la critiquen… yo no estoy en su sector político, pero no hay duda que ocupó un lugar relevante en la política en los últimos 20 años».

«Sin perjuicio de la opinión que uno tenga de Cristina Kirchner y sin perjuicio del proceso criminal que también la condenó, me parece que hay que tener una consideración especial sobre una situación que es compleja», cerró.