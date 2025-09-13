Reflejo Jujuy – Office Depot despidió a un empleado que se negó a imprimir carteles de Charlie Kirk: «No hago propaganda política»

Sep 13, 2025 Internacionales 0

Un empleado de Office Depot en Portage, Michigan, fue despedido después de que un video mostrara su negativa a imprimir carteles conmemorativos del activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado el pasado miércoles 10 de septiembre durante un discurso en el campus de la Universidad de Utah Valley.

El incidente que generó controversia

El empleado, quien se identificó como el gerente de turno, le dijo al abogado y activista republicano Matthew DePerno que la tienda «no imprime propaganda política» cuando este solicitó los carteles para una vigilia organizada por el Partido Republicano del Condado de Kalamazoo.

Today at 2:24 PM, the Kalamazoo County Republican Party #KGOP placed an order for a poster of #CharlieKirk for a vigil tonight. At 5:30 «Beryl» the print supervisor (guy on left) called and said they are refusing to print the poster because it is «propaganda.»

En el video que se viralizó en redes sociales, el empleado explica su decisión argumentando que Kirk era «una figura política» y que por eso no procedería con la impresión. La conversación quedó registrada cuando otra mujer presente preguntó específicamente qué hacía que la solicitud fuera considerada «propaganda política».

Tras ser rechazados en Office Depot, el grupo se dirigió a FedEx, donde el personal se disculpó e imprimió el póster sin costo.

Reacciones políticas y en redes sociales

El incidente captó rápidamente la atención de legisladores de Michigan, incluyendo al senador minoritario Aric Nesbitt y al congresista republicano Bill Huizenga, quien calificó la situación como «vergonzosa».

«Es absolutamente vergonzoso que @OfficeDepot en Portage se haya negado a imprimir este póster para la vigilia de esta noche en Bronson Park en Kalamazoo», escribió Huizenga en X. El congresista añadió que las personas habían pagado por el trabajo y que los empleados aparentemente se negaron a realizarlo por tratarse de un memorial para Charlie Kirk.

La respuesta de Office Depot

Ante la escalada del caso, Office Depot emitió una disculpa pública y confirmó el despido del empleado involucrado. «Estamos profundamente preocupados por la desafortunada experiencia del cliente que ocurrió en la Tienda 3382 en Portage, Michigan. El comportamiento mostrado por nuestro asociado es completamente inaceptable e insensible, viola nuestras políticas de la empresa y no refleja los valores que mantenemos en Office Depot», declaró un portavoz de la empresa a Newsweek.

Una sucursal de Office Depot en Dallas, Texas. Foto: Luke Sharrett/Bloomberg

La compañía agregó que inmediatamente se comunicó con el cliente para abordar sus preocupaciones y buscar cumplir con su pedido de manera satisfactoria, además de lanzar una revisión interna inmediata.

«Como resultado, el asociado involucrado ya no está con la organización», confirmó la empresa, agregando que continúan investigando agresivamente el asunto y tomarán medidas donde sea apropiado.

