Nuevo método: cómo encontrar tu iPhone robado o perdido, incluso sin no tiene batería o está apagado

La última versión del sistema operativo de Apple incluye una función que convierte al celular en una especie de AirTag.

La opción para encontrar un iPhone perdido o robado.

En 2019 Apple fusionó las aplicaciones “Find My iPhone” y “Find my Friend” para poder encontrar celulares perdidos o robados. La ventaja más importante es que podía funcionar y ubicar a los iPhone aunque no estén conectados a Internet.

Ahora, con iOS 15, la función de localización fue mejorada y también permite ubicar a los dispositivos incluso cuando están apagados o sin batería, gracias a un sistema que usa Bluetooth, y los millones de dispositivos de Apple en Uso, para ubicar el aparato apagado o desconectado de la red, algo que ya tienen los AirPods más nuevos.

¿La clave? Aunque estén apagados, los teléfonos nunca se apagarán por completo. Siempre quedarán en un estado de bajo consumo de energía -que de todas maneras puede ser deshabilitado- para poder mantener activa esta función. Es la misma tecnología que tienen los AirTags, el accesorio de rastreo de Apple.

Lanzados en abril de 2021, el dispositivo de la marca permite encontrar las llaves o cualquier objeto al que se lo pongamos, a través de la aplicación “Find My iPhone”. Tienen una función que se llama “Búsqueda Precisa”, para usarla en interiores.

El accesorio permite encontrar cualquier producto al que se lo pongamos. Se pueden personalizar con emojis y accesorios, como una especie de llavero para colgarlo de la mochila, la cartera o, como mostraron, hasta ponerlo en el peluche favorito de un niño.

“iOS 15 es capaz de ubicar tus dispositivos usando la red Find my aún si fueron apagados”, explica la compañía en su sitio Web, donde agrega que “esto puede ayudarte a ubicar un dispositivo faltante que tiene poca batería o que puede haber sido apagado por un ladrón”.

A prueba de ladrones

¿Qué es lo primero que hacen los amigos de lo ajeno al apropiarse de un celular? Apagarlo y sacarle la tarjeta SIM, para evitar que lo rastreen. Ahora, con este sistema, los iPhone no solo podrán ser ubicados, sino que el modelo podrá ser identificado, incluso cuando haya sido “restaurado a fábrica”, la opción para borrar todos los contenidos y las cuentas instaladas.

La tecnología además permitirá marcar el teléfono como perdido para que sea bloqueado automáticamente. El usuario deberá ingresas su contraseña para verificar la denuncia. Si esto pasa, al encenderlo la persona recibirá un aviso indicando que el equipo no es de su propiedad.

Además se puede configurar un número de teléfono alternativo para, en caso de pérdida u olvido, se lo muestre al que lo encontró para que nos avise.

Si creemos que no lo vamos a recuperar, y tenemos información privada o confidencial, todos los datos del iPhone se pueden borrar de forma remota.

La función de pérdida también suspende las funciones de pago en el dispositivo, las tarjetas de crédito, débito o prepagas en Apple Pay, para que no se puedan usar tras el aviso de dispositivo perdido o robado.