NUEVO INCREMENTO DE LA NAFTA EN TODO EL PAIS

Según los ejecutivos de YPF están manteniendo un diálogo cordial con el Gobierno nacional en busca de acuerdos a lo largo del año. Sostienen que los precios en el surtidor se irán acomodando conforme vayan ajustándose los precios del petróleo crudo a nivel internacional.

YPF tuvo ingresos por US$ 2.648 millones en el primer trimestre del año, por lo que aún está por debajo de su facturación en el mismo período de 2020, cuando juntó US$ 2.832 millones.

La petrolera de mayoría estatal anotó una pérdida de US$ 25 millones. En el primer trimestre de 2020, había obtenido una ganancia de US$ 100 millones en ese apartado. El resultado operativo fue positivo en US$ 78 millones, pero es un tercio de los US$ 241 millones que tuvo en 2020.