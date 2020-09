No es Marte, es California: el cielo de San Francisco se tiñó de naranja por los incendios forestales

Las redes sociales se llenaron de fotos del inusual paisaje. Mucha gente lamentó que las cámaras de sus teléfonos móviles no captaban con precisión los tonos dorados. Se emitieron advertencias sobre la calidad del aire en todo el noroeste del Pacífico

El centro de San Francisco se ve desde el Dolores Park bajo un cielo anaranjado oscurecido por el humo de los incendios forestales de California el 9 de septiembre de 2020. REUTERS/Stephen Lam

Los residentes en las ciudades del Oeste de EEUU, en especial San Francisco, despertaron este miércoles con unas imponentes nubes de humo en el aire que tiñeron el cielo de un espeluznante brillo naranja y que mantuvieron las luces de las calles iluminadas hasta el mediodía; todo ello gracias a la peor temporada de incendios forestales registrada en California hasta la fecha.

“Son más de las 9 de la mañana y todavía no hay señales del sol”, tuiteó la división Golden Gate de la Patrulla de Carreteras de California, instando a los conductores a encender sus faros y a reducir la velocidad.

El reportero David Ingram subió a Twitter esta imagen que captó desde una ventana de su hogar en San Francisco

Las redes sociales estaban llenas de fotos del inusual cielo y mucha gente se quejaba de que las cámaras de sus móviles no captaban con precisión los tonos dorados. “Nunca he visto el cielo de San Francisco con este aspecto en los casi 20 años que he vivido aquí. Parece una escena de Marte”, escribió una usuaria de Twitter.