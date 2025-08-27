Nico Occhiato reveló por qué no se sumó al torneo de pádel de Migue Granados: «No se comportaron bien con nosotros»

Este martes por la noche, se estrenó la primera de las cuatro partes del campeonato de pádel organizado por OLGA, Strim Padle Mach, en el que invitó a casi todos los demás canales de streaming de nuestro país a participar.

Sin embargo, la clara ausencia fue la de LUZU TV, teniendo en cuenta la histórica pelea entre Migue Granados y Nico Occhiato, líderes de cada uno de los canales.

Cabe recordar que los conflictos comenzaron cuando figuras de LUZU, como Nati Jota, Nacho Elizalde o Marti Benza, dejaron sus puestos para irse a la competencia.

Luego, la guerra terminó de estallar luego de que Occhiato acusara a Granados de enviarle bots a su canal para simular que tenían una mayor audiencia en las métricas pero de manera desleal.

A pesar de que, con el tiempo, se calmaron las aguas, parece que no fue suficiente para que Nico decidiera que él ni sus empleados formaran parte del torneo.

“Juego más al tenis”, comenzó diciendo Occhiato, en diálogo con LAM (América), luego de que le preguntaran si le gustaba el pádel.

OLGA organizó un torneo de pádel entre canales de streaming. Foto: Instagram

En esa línea, consultado acerca de por qué no participó del campeonato, aseguró: “No tiene nada que hacer Luzu ahí. La verdad que yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y ellos no hicieron cosas piolas con nosotros, no se portaron bien”.

“Se portaron bastante desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? La verdad que no, pero no está todo mal tampoco, uno elige qué hacer y qué no hacer”, arremetió Nicolás.

A pesar de que explicó que no recibió una invitación formal de Granados, aseguró que sí estaba al tanto pero de todos modos decidió no sumarse: “Me lo mencionó Betu, con quien nos llevamos bárbaro y tuvimos un viaje que nos fuimos a Wimbledon… tenemos la mejor».

Nico Occhiato reveló por qué no se sumó al torneo de pádel de Migue Granados. Foto: Captura TV

“Pero la realidad es esa. ¿Por qué deberíamos caretear una situación si la verdad que no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones y no se hicieron?”, agregó.

Y sumó: “Por ahí está mal, por ahí tengo que aprender y para ser un buen empresario hay que ser más frío para ser un buen empresario y no meter en la balanza cuestiones personales. Hago mea culpa, lo laburo y lo pienso, pero bueno, seré un mal empresario”.

“En este ambiente uno tiene que, por ahí, hacer la vista ciega en algunas situaciones. Quizás si hiciera esto ustedes no me vendrían a preguntar. Pero trato de aprender, de manejarme con los valores que me educaron, y así nos va bien. Sigo aprendiendo, a todo, a conducir, a ser un mejor empresario, un mejor productor, y por ahí estos son errores”, cerró.