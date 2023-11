Netflix: la emotiva película de amor y amistad que es tendencia en la plataforma

Esta película cuenta con grandes momentos de acción y drama. Leé la nota completa y conocé de cuál estamos hablando.

Cuando un libro es convertido en película, las expectativas suelen ser muy altas porque se espera que la cinta sea muy parecida a la historia o los cambios sean mínimos. Un ejemplo de ello es “Te esperaré en Venus” (See You on Venus), película que está basada en el libro homónimo de Victoria Vinuesa y ya se encuentra entre las más vistas de Netflix. Tener en cuenta que la adaptación debes verla con pañuelos al lado porque te hará llorar bastante.

Dicha película no es una historia de amor común, ya que trata sobre una joven con una condición en el corazón que viven en un orfanato y desea encontrar a su verdadera madre, así que organiza un viaje a España junto a su mejor amigo, lamentablemente ocurra algo que evita que él pueda ir; sin embargo, mientras prepara todo conoce a un chico que resulta ser el acompañante ideal.

De qué trata «Te esperaré en Venus»

El largometraje trata sobre una joven que tras cumplir 18 años decide viajar a España para buscar a su madre adoptiva, la aventura la realizaría con su mejor amigo; sin embargo ocurre algo que impide que él la acompañe. Cuando, ella pensaba que la aventura no sucedería, conoce a un adolescente que también era amigo de su acompañante y lo convence de ir con ella sin imaginarse todo lo que ocurriría en el camino.

Cabe destacar que la película dura 1 hora y 35 minutos, y vale la pena verla porque te ofrece grandes momentos de suspenso, acción, drama y romance. Asimismo, prepara los pañuelos porque las lágrimas no van a faltar.

Reparto de «Te esperaré en Venus»

Virginia Gardner

Rob Estes

Alex Aiono

Claudia Ferranti

Isabel Serrano

Bernard Bullen

Alex Astort-Fabra

Albert Green .