NBA: paliza de Miami Heat a Boston Celtics, para quedar a un juego de las finales

En casa, el Heat puso el 3-0 con un contundente 128-102 y está a un juego de consagrarse campeón de la Conferencia Este de la NBA.

De la mano Jimmy Butler, Miami Heat volvió a golpear y este domingo venció 128-102 de local a Boston Celtics para poner la serie 3-0 de la Conferencia Este, y quedar a un solo juego de las finales de la NBA.

En el Kaseya Center, y luego de los triunfos en los dos partidos de visitante, el equipo de Florida liquidó el encuentro cerrando el tercer cuarto, con lo que pudo cuidar a sus máximas figuras pensando en el martes, cuando buscará barrer a su rival y pensar definitivamente en las finales por el anillo.

La figura de la noche fue el encendido Gabe Vicent, que aportó 29 puntos en los 35 minutos que estuvo en cancha. Butler, en tanto, solo participó durante media hora en las que sumó 16 anotaciones, con 9 rebotes y 6 asistencias.

Miami tuvo además, buenas presentaciones que saltaron desde el banco: Caleb Martin, con 18 tantos; y Ducan Robinson, con la mano muy caliente para registrar 22 conquistas.

Por el lado de la visita, su estrella Jayson Tatum estuvo anulado y solo pudo completar 14 puntos con 10 rebotes.

La serie continúa en Miami, donde el Heat recibirá este jueves a los Celtics con la chance de cerrar el pasaje a las finales de la NBA.

Calendario de los juegos de las Finales de Conferencia

.Juego 4: martes 23 de mayo, Miami Heat vs Boston Celtics en el Kaseya Center.

.Juego 5 (de ser necesario): jueves 25 de mayo, Boston Celtics vs Miami Heat en el TD Garden.

.Juego 6 (de ser necesario): sábado 27 de mayo, Miami Heat vs Boston Celtics en el Kaseya Center.

.Juego 7 (de ser necesario): lunes 29 de mayo, Boston Celtics vs Miami Heat en el TD Garden.