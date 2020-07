Nazareno Móttola, de “Peligro, sin codificar”: “El teatro por streaming vino para quedarse”

En una entrevista , el actor contó cómo son sus días en cuarentena, habló de la versión virtual del programa y adelantó que podrían volver a la televisión en 2021.

Nazareno Mottola será parte de la versión virtual de Peligro, sin codificar.

Peligro, sin codificar comenzó en América el 2 de marzo de 2008, con la conducción de Diego Korol. El programa humorístico, que contó con algunas de las figuras del histórico VideoMatch, no tardó en consolidarse como un clásico de la TV.

Este año, en medio de la cuarentena obligatoria, se viene una versión virtual del ciclo. En una entrevista , Nazareno Móttola contó cómo son sus días en aislamiento, cómo se prepara para debutar en un “escenario virtual” y habló de la posibilidad de volver a la pantalla chica.

“Al principio, estar parados fue difícil, pero poco a poco los actores estamos adaptándonos. Yo armé mi canal en YouTube y empecé a producir contenido en casa. Eso me lleva bastante tiempo. Así que, por suerte, me mantiene la cabeza ocupada”, detalló el cómico.

El jueves próximo, a las 23, Móttola junto a Yayo Guridi, Pichu, “El Rebo Mago” (Marcelo Ruìz Díaz) realizarán una función virtual de Peligro, sin codificar. Un proyecto que viven con mucho entusiasmo. “Con ellos estuvimos trabajando en el verano. Teníamos otras fechas, pero con la cuarentena todo se frenó. Por eso, pensamos en armar este espectáculo para Zoom con algunos de nuestros personajes”, explicó el actor a este medio.

El humorista destacó que la recepción del público fue más que favorable. “Estamos muy contentos porque en las redes sociales nos escriben y nos preguntan ‘¿cuándo vuelven?’. Hay muchos fanáticos del programa. Entendemos que el streaming llegó para quedarse. No va a ser lo mismo que en el teatro. Va a ser una experiencia diferente, pero vamos a disfrutar de conectarnos con el público”, aseguró.

Por último, Móttola adelantó que no descarta la posibilidad de hacer una nueva temporada en TV. “Las ganas de nosotros están, pero me parece que no es el momento. Sería complicado grabar todos juntos. Si establecemos un protocolo, creo que podríamos hacerlo. A lo mejor, el año que viene, en el verano, podemos volver con Peligro, sin codificar”, concluyó.