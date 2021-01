Natalie Pérez habló de la crisis de El Polaco y Barby Silenzi

Natalie Pérez habló de los rumores que la vinculan con El Polaco, con quien va a lanzar una canción.

A raíz de su reemplazo en MasterChef Celebrity, Natalie Pérez se vio envuelta en una serie de rumores que la relacionaron a su compañero en el certamen culinario, El Polaco. Respecto a si la pareja de Silenzi la había desbloqueado de Instagram, Natalie afirmó a Gente: «Sí, fue algo del momento». A la pregunta de si él le likeaba las fotos en Instagram, Natalie respondió: «La verdad es que no me estoy fijando».

«Los líos con la pareja se solucionan en la casa. Los trapitos, en casa. Creo que está todo bien. No hice nada, me porté re bien». Esa fue su respuesta lapidaria cuando se le consultó sobre su supuesta responsabilidad en la crisis de la pareja.

Puntualmente sobre Barby Silenzi, señaló: «No la conozco, no hablé y no tengo problemas en conocerla. De hecho, me enteré todo esto por la televisión». Además, aclaró que se enteró del escándalo gracias a que una amiga le había enviado una nota. «Che, qué onda esto», contó que le preguntó a El Polaco, a lo que él respondió: «No, ya fue».