Murió Willy Quiroga, leyenda del rock nacional

Fue miembro fundador de la mítica banda Vox Dei y luchaba contra una grave enfermedad.

Willy Quiroga, fundador de la legendaria banda Vox Dei y figura clave del rock nacional, murió este jueves en la Clínica de la Trinidad, en Quilmes, a los 84 años. Su fallecimiento fue confirmado por su hijo, quien además se desempeñó como su mánager durante los últimos años de su trayectoria. El músico estaba enfrentando una enfermedad que afectaba su capacidad para cantar y tocar con normalidad.

Nacido el 17 de mayo de 1940 en Río Cuarto, Córdoba, Wilfrido Aníbal Quiroga desarrolló su carrera en Quilmes, donde fue declarado Ciudadano Ilustre y se convirtió en un referente cultural de la ciudad.

Compositor, locutor, productor musical y bajista, trabajó hasta mediados de años. En agosto de 2024 anunció su retiro definitivo por un EPOC que no le permitía seguir subiéndose a un escenario.

En el comienzo de la banda Vox Dei, Quiroga era el guitarrista y Soulé el bajista, aunque luego cambiarían de instrumentos entre ellos. También es el único miembro de Vox Dei que ha participado en todos los discos del grupo.

Quiroga es autor de clásicos como Compulsión y Total qué (del disco Caliente de 1970), Tan solo un hombre de 1971, Esta noche no parece igual y Jeremías pies de plomo -ésta escrita junto a Soulé (del disco Jeremías pies de plomo de 1972), Es una Nube, no hay duda y Loco, hacela callar (del disco Es una nube, no hay duda de 1973).

El comunicado del adiós a Willy Quiroga

El 16 de agosto pasado, el bajista subió a sus redes sociales un video en el que le contaba a sus seguidores su problema de salud: “Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar,me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”.

En su mensaje, Quiroga agradeció a todos los amigos y fanáticos por el apoyo brindado a lo largo de tantos años de carrera y destacó: “Realmente se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar, desgraciadamente no es una noticia buena que yo les quiera dar”, expresó con tristeza.

“Mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa. Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles también por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo”, concluyó.