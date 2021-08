Murió Walter Yetnikoff, el impulsor de Michael Jackson y Bruce Springsteen

El destacado ejecutivo del mundo de la música murió a los 87 años.

Walter Yetnikoff, que lideró CBS Records desde 1975 a 1990, años en los que la firma propulsó las carrerras de Michael Jackson, Bruce Springsteen, Paul McCartney o los Rolling Stones, falleció el pasado domingo a los 87 años, han informado este miércoles los medios locales.

La esposa de Yetnikoff, Lynda, confirmó la noticia a los amigos de la familia el pasado lunes, un fallecimiento causado por un cáncer de vejiga y que se produjo pocos días antes del que hubiera sido su 88 cumpleaños, el 11 de agosto.

Yetnikoff, amante de las fiestas, era una de las figuras más importantes de las casas de discos, y fue uno de los principales elementos que dio forma a la industria de la música antes de que la revolución digital cambiara drásticamente el negocio.

También ganó notoriedad por derrocar obstáculos racistas en el sector, al forzar a la cadena de música MTV a emitir el corto de Michael Jackson «Billie Jean» después de amenazar con retirar las canciones del resto de sus artistas si se negaban a ello.

Siendo Yetnikoff el presidente de CBS Records, Jackson llegó a vender 40 millones de copias del álbum «Thriller», mientras que el «Born in the U.S.A.» de Bruce Springsteen y el «I Am» de Earth, Wind and Fire vendieron 20 millones de ejemplares cada uno.