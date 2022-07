Murió un nene salteño de cinco años que tenía leucemia y pedía ayuda para comprar sus remedios

Tenía 5 años y había sido diagnosticado en 2021. Por la complejidad de su enfermedad, tuvo que trasladarse a Córdoba para realizar su tratamiento.

El nene de 5 años falleció luego de una larga lucha contra la leucemia.

Hace un poco más de año a Lucas Bazán le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Desde ese momento, el niño salteño de 5 años tuvo dos caídas fuertes y debía someterse a un tratamiento muy costoso que su familia no podía pagar. Se inició una campaña para recaudar fondos y conseguir los medicamentos, pero el pequeño no llegó a recibir el tratamiento.

La triste noticia fue confirmada por sus familiares en la cuenta de Instagram, donde informaban los partes diarios del niño. “No es un hasta siempre, es un hasta luego. Volá alto SuperLucas. Siempre en nuestros corazones, angelito”, expresaron.

La enfermedad que padecía es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Junto a la familia, el niño tuvo que trasladarse a Córdoba para llevar un tratamiento que le otorgara más posibilidades de hacer efectivo el trasplante de una médula nueva.

A principios de junio, el estado era tan complejo que los médicos habían planteado la necesidad de suministrarle un medicamente específico de inmunoterapia. Su valor superaba los 20 millones de pesos, costo que no podían afrontar y Lucas decidió armar un video donde contaba el avance de su enfermedad, el dinero y la urgencia con la que necesitaba, ya que tenía 20 días para conseguir la droga.

Hace una semana, en las redes sociales contaron que los resultados de la médula no salieron bien y que “la enfermedad no se contiene con la medicación” y debía pasar a cuidados paliativos. “Mi familia y yo no nos damos por vencidos, sabemos que Dios va a hacer el milagro y va a llegar en el momento justo”, había posteado.

Sin embargo, por el mismo medio, confirmaron en las últimas horas que Lucas había fallecido y se llenaron de mensajes despidiendo al niño.

Lucas, junto a su personaje favorito, Spiderman durante su internación.

Entre los mensajes, su tía manifestó: “Hoy despedimos a nuestro angelito que supo ser un hombrecito valiente ya descansas en paz LUQUITAS nos duele tu partida pero te fuiste como todo un héroe”.

En esa línea, destacó la fortaleza de la madre del niño: “Ella es mi hermana! Quien lucho con todas sus fuerzas hasta el último momento para ver a nuestro angelito bien, ella es la que me enseña que a pesar de las adversidades se sigue. Admiro su fortaleza su entereza para seguir de pie a pesar del dolor más fuerte que puede tener una mamá”.

.