Murió Taylor Hawkins: figuras de la música despidieron al baterista de Foo Fighters en las redes

Ringo Starr, The Offspring y Ozzy Osbourne, entre otros, lamentaron la muerte del famoso percusionista

La repentina muerte de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, impactó en el mundo de la música. Con el correr de las horas fueron varios los grupos y artistas que volcaron a las redes sus palabras para despedir a un músico que había destellado sobre el escenario con su talento.

Ringo Starr compartió una emotiva despedida a través de sus redes. El integrante de The Beatles escribió: “Dios bendiga a Taylor paz y amor para toda su familia y la banda. Paz y amor”.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side – Ozzy — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022

Guns N’ Roses, otra emblemática banda estadounidense, dejó un breve mensaje pero lleno de significado. “Por siempre te extrañaremos”, señaló el conjunto. Slash envió otro mensaje y dijo estar “devastado” y “no tener palabras para expresar” lo que representa la partida del músico.

Devastated by the loss of our friend #TaylorHawkins I've no words to express all the feelings I have about his passing. But my heart goes out to his family. & his band & friends. RIP Taylor ❤️ https://t.co/pkQLK5rLVF — Slash (@Slash) March 26, 2022

“Taylor Hawkins fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado”, escribió Ozzy Osbourne, pocos minutos después que se conociera la noticia.

Gene Simmons, bajista y colíder de Kiss, también volcó sus sentimientos en las redes. “Conmocionado y entristecido de saber que Taylor Hawkins ha fallecido hoy! Nuestras oraciones y condolencias están con la familia Hawkins, Foo Fighters, amigos y fanáticos. Triste”, sostuvo.

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022

The Offspring fue otra de las bandas que se hizo eco de la noticia. “Conmocionados y entristecidos al enterarnos de la pérdida de uno de los mejores bateristas del rock. Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Taylor Hawkins esta noche”, señalaron.