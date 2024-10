Murió Liam Payne, exintegrante de One Direction que se encontraba en la Argentina

El músico fue hallado sin vida este miércoles en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, y se investigan las causas de su muerte.

Liam Payne, exmiembro de One Direction.

El exmiembro de One Direction, Liam Payne, falleció este miércoles un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

El cantante de 31 años se encontraba en la Argentina desde hacía algunas semanas, y este miércoles fue encontrado sin vida en el hotel Casa Sur, del barrio porteño de Palermo, en el que se hospedaba, de acuerdo con el portal CORTA.

De acuerdo con las primeras informaciones, el músico británico se cayó del tercer piso del edificio, por lo que la policía está investigando si se quitó la vida o fue un accidente.

En horas de la tarde personal policial de la Comisaria 14B se dirigió al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. SAME constató la muerte.

De qué murió Liam Payne

De acuerdo con las primeras declaraciones del director del SAME, Alberto Crescenti, el británico cayó desde el tercer piso del hotel y el golpe fue mortal.

El músico sufrió lesiones gravísimas e irrecuperables tras la caída, desde unos 14 metros; y fue identificado por el pasaporte. La habitación se encontraba completamente desordenada y con restos de lo que había usado durante el día, de acuerdo con el SAME.

La policía científica se encontraba en el lugar para investigar qué ocurrió, mientras que el cadáver seguía en el hotel.

Alberto Crescenti también habló y aportó detalles del hallazgo del joven de 31 años.

«Nos informaron que había una persona que estaba dentro de un patio interno, no se sabía qué es lo que había pasado, la ambulancia arribó al lugar a las 17:11, arribó otro móvil también, una moto médica, lamentablemente al tratar de reanimarlo se constató que era imposible porque murió en el acto», detalló el médico.

«Después, ya tuve la información de que había caído de un tercer piso, casi 14 metros, las lesiones que presentaba eran incompatibles con la vida, lesiones gravísimas, así que lamentablemente este hombre murió en el acto, no pudimos hacer nada por él», agregó. Al respecto, sumó: «No les voy a describir las lesiones por pudor, pero eran incompatibles con la vida».

De acuerdo a lo señalado por el profesional, pudieron reconocerlo gracias a su pasaporte. Al momento, las autoridades intentan dilucidar si se quitó la vida.

Qué hacía Liam Paine en Argentina

En varias oportunidades, Liam Paine se había encargado de demostrar su cariño por Argentina. En esta ocasión, el cantante había vuelto al país para asistir al concierto que dio Niall Horan, otro ex integrante de One Direction, que se presentó el pasado 2 de octubre en el Movistar Arena,

Por un lado, la presencia de Liam causó alegría, pero por otro desató algunas especulaciones, ya que sintieron que había otro tipo de interés. Es que la relación de Paine con sus ex compañeros no habría terminado del todo bien y esto provocó un poco de ruido.

Antes de este viaje, el artista compartió un vídeo en Snapchat en el que mencionaba que él y Niall «tenían algunas cosas que arreglar». El cantante admitió que había pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron, pero que estaban ansiosos por ponerse al día.

Esto se sumó a una serie de interacciones entre los antiguos compañeros, ya que, en agosto, Harry Styles también fue visto en un show de Niall Horan, aunque tratando de pasar desapercibido.

Si bien el show de Horan fue hace dos semanas atrás, Liam Paine decidió alargar su estadía en Argentina y seguir recorriendo y disfrutando los días primaverales, aunque este miércoles tuvo su triste final.

Liam Payne, del éxito de One Direction a ser acusado por maltrato

Liam Payne formó parte de la boyband One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. El grupo sin dudas fue un éxito, cosechando premios, liderando rankings musicales y sumando millones de reproducciones.

En el año 2016, en medio del furor, One Direction decidió separarse. Los artistas apostaron a su carrera como solistas y se llegó a hablar de algunas internas entre ellos, lo que hizo que se alejaran.

En ese mismo año, Liam Payne anunció que su camino como solista comenzaba y a media que pasó el tiempo se fue consolidando. En 2017 hizo su debut con el simple «Strip That Down», una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, «First Time», de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en «Home With You» y una balada cruda como lo es «Depend On It».

Payne lanzó la canción «Stack It Up» junto al rapero estadounidense A Boogie wit da Hoodie, en septiembre del 2019, como sencillo de su primer álbum de estudio LP1.

Desde allí, no sacó mas música y su vida comenzó a ser un misterio. Hasta que volvió a Argentina para ver el concierto de Niall Horan y los rumores de un posible regreso de One Direction se desataron, aunque se sabía que eso no iba a ser posible.