Murió Juanita Castro, la hermana menor de Raúl y Fidel Castro

Según medios internacionales, la mujer de 90 años falleció en Miami de causas naturales.

Juanita Castro, la hermana menor de los líderes de la revolución cubana Fidel y Raúl, a quienes se opuso durante décadas, falleció este lunes a los 90 años en Miami.

«Hoy se nos adelantó en el camino de la vida y la muerte Juanita Castro, mujer excepcional, luchadora incansable por la causa de su Cuba que tanto amó», publicó en Instagram María Antonieta Collins, autora de las memorias de la menor de los Castro, que vivía en Miami desde la década de los 60.

Juanita Castro abandonó Cuba en 1964 tras romper con sus hermanos Fidel -fallecido en La Habana en 2016- y Raúl por desacuerdos sobre el rumbo que había tomado la revolución.

Se radicó entonces en Miami, desde donde denunció públicamente la labor de sus hermanos al frente de la isla y colaboró incluso con la CIA, bajo el alias Donna, en los planes para derrocarlos, según ella misma confesó.

En la ciudad norteamericana, cuna del exilio isleño, la mujer abrió una farmacia en la que trabajó durante décadas.

Su doble papel de hermana de los dirigentes de la Cuba comunista y miembro del exilio en Florida fue difícil de sobrellevar para ella, como contó en sus memorias, tituladas «Fidel y Raúl, mis hermanos, la historia secreta».

«Sin duda, he sufrido más que el resto del exilio porque en ningún lado del estrecho de Florida me dan tregua y pocos son los que comprenden la paradoja de mi vida», escribió. «Para los de Cuba soy una desertora porque me marché y denuncié al régimen instaurado. Para muchos en Miami soy persona non grata por ser la hermana de Fidel y Raúl», lamentó.

Según la televisora Univisión, la anciana falleció de causas naturales en un hospital de Miami.

«Su hermana Emma y su familia extendida piden privacidad en este momento tan doloroso. No habrá entrevistas y, de acuerdo a su voluntad, su funeral será privado», escribió Collins en su publicación de Instagram, citada por la agencia AFP.