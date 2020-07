Murió Juan Carlos Ricci, “el asistente” de Los Simuladores

El actor falleció a los 70 años, según informó la Asociación Argentina de Actores. El conmovedor mensaje de Federico D’Elia.

Juan Carlos Ricci, murió este sábado a los 70 años. El actor interpretó a Arturo Gaona, o “el Asistente” de Los Simuladores, integrante del grupo paralelo “Brigada B”, junto su amigo Jorge D’Elía.

Federico D’Elia, su compañero en la ficción, lo despidió con un conmovedor mensaje en Twitter.

“Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci. No se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mierda no nos permite despedirlo como se merece… Beso grande a Graciela y a Leandro. ¡Se te va a extrañar Flaquito!”, escribió el actor.

“Con profundo dolor despedimos al querido compañero Juan Carlos Ricci, de destacada trayectoria en teatro, cine y TV. Durante décadas, compartimos con él la defensa de los derechos de actores e intérpretes. Integraba la Comisión Directiva de SAGAI y fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores, afiliado desde 1974”, expresa el comunicado compartido por la asociación en sus redes sociales.

Y agrega: “Nuestras sentidas condolencias a su esposa Graciela, su hijo Leandro, familiares, amistades y a quienes compartieron el trabajo con él, acompañándolos en este duro momento”.

Además de Los Simuladores, formó parte de ficciones como Mujeres Asesinas, Sin código, Por el nombre de Dios, El garante, Farsantes, Amor mío y Se dice amor.