Murió el actor Nick Cordero a los 41 años por coronavirus

Muy respetado en el mundo de Broadway, estuvo en coma durante tres meses y le amputaron una pierna.

El actor canadiense Nick Cordero, figura en ascenso del teatro de Broadway, murió a los 41 años a tres meses de haber sido internado con síntomas graves de COVID-19.

“Mi querido esposo falleció esta mañana. Su familia lo rodeó de amor, cantando y rezando mientras salía gentilmente de esta tierra”, anunció su esposa, Amanda Kloots, en redes sociales.

Hace apenas unos días había contado que el actor había dado negativo en una nueva prueba de coronavirus, aunque todavía estaba en estado crítico.

El artista ingresó a la unidad de cuidados intensivos en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Angeles el 31 de marzo y al poco tiempo entró en coma y tuvo que ser intubado. El 19 de abril le amputaron una pierna después de que el tratamiento con anticoagulantes le produjera una hemorragia interna. Según trascendió, no tenía antecedentes médicos al momento de ser internado.

Cordero fue nominado al Premio Tony por su actuación en 2014 en el musical Bullets Over Broadway, basado en la película homónima de Woody Allen. Después de ese éxito se mudó a Los Angeles para protagonizar La era del rock, película de Adam Shankman. En televisión, apareció en varios episodios de Blue Bloods y en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, así como en Lilyhammer. Además tuvo un papel en la película Going in Style.

Kloots afirmó que desconoce cómo su esposo se contagió de la enfermedad. “Supimos que debido al coronavirus, los pulmones de Nick están severamente dañados. Parecía que como si hubiera sido fumador durante 50 años”, contó ella en una entrevista la semana pasada y agregó que el actor iba a necesitar un trasplante doble de pulmón para recuperarse completamente.

Cordero era papá de un hijo de un año, llamado Elvis. “Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y especialmente hablar. Fue un actor y músico increíble. Te amaré por siempre”, cerró la esposa.