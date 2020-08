Murió Edgardo Nieva, popularmente conocido por su personaje de “Gatica, El Mono”

Entre otros personajes, el actor interpretó al boxeador en una película de Leonardo Favio

Edgardo Nieva

Murió Edgardo Nieva, el actor que se hizo popularmente conocido por interpretar a Gatica El Mono en la película de Leonardo Favio que se lanzó 24 años después de la muerte del boxeador -que falleció atropellado por un colectivo.

Tenía 69 años y hace tiempo luchaba contra un cáncer. En las últimas semanas estuvo internado en la Fundación Favaloro.

En mayo de 2018, el artista brindó una entrevista a Teleshow en la que contó la osadía de pasar de hacer teatro y televisión a la pantalla grande y con un protagónico. “Yo no era un tipo conocido -admitió Nieva en aquel entonces- no me daba el cartel, pero fui quien tuvo la idea de hacer Gatica. En realidad me la sugirió mi papá. Y entonces se dio”, recordó.

El tuit de Multiteatro confirmando la muerte de Edgardo Nieva

Al actor también se lo recuerda en La dama regresa (1996), film de Jorge Polaco lo que significó la vuelta al cine de Isabel Sarli. Su última participación en la pantalla grande fue en Expediente Santiso de Brian Maya. Participó además en numerosas obras de teatro. Los últimos años, Un tranvía llamado deseo, La empresa perdona un momento de locura, Orquesta de señoritas, La Demolición. Con su papel de narcotraficante mexicano en El Lobista (2018) fue su vuelta a la televisión.

Edgardo Nieva nació en una pensión de Callao y Corrientes. Su mamá era concertista de piano de la alta sociedad de Bahía Blanca y su papá mozo del bar Ramos. “Mi vieja colgaba una bolsa con leche en el pasillo de la pensión para que se mantuviera fresca. Esa era la heladera”, contó el actor Nieva en una entrevista que brindó hace un tiempo a el periódico El Barrio.

Desde chico hizo de todo: vendió lectura veloz, fotocopiadoras, libros y hasta tomó un maletín de visitador médico. También estudió en la Facultad de Ciencias Económicas, pero un día -cuando tenía 23 años- dijo basta y largó todo. Su destino era la actuación. Esa decisión le costó una pelea familiar porque su padre lo echó de la casa.