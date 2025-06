Murió Brian Wilson, músico y fundador de los Beach Boys

Reconocido como uno de los grandes compositores de Estados Unidos y pionero del rock californiano, falleció a los 82 años tras enfrentar durante años un trastorno neurodegenerativo. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.

«Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. Nos hemos quedado sin palabras en estos momentos. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras nuestra familia se encuentra de duelo», anunciaron sus hijos a través de las cuentas oficiales del músico.

Aunque no se detalló la causa exacta de su muerte, en febrero del año pasado trascendió que Wilson padecía demencia. Tras el fallecimiento de su esposa Melinda, su familia solicitó una tutela legal con el objetivo de garantizar «que reciba la mejor atención posible mientras permanezca en su hogar».

Wilson alcanzó la fama a comienzos de la década del sesenta como vocalista de The Beach Boys, la banda que formó junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine. De esa etapa provienen el emblemático álbum Surfin’ USA (1965) y clásicos como I Get Around, Help Me y Rhonda.

Entre 1962 y 1966, The Beach Boys consiguieron 10 éxitos dentro del Top 10 y otras siete canciones en el Top 40, una hazaña comparable solo con la de The Beatles.

En 1966, Wilson llevó su visión artística al máximo con Pet Sounds, considerado uno de los discos más influyentes del siglo XX. Aunque fue un éxito comercial moderado en su momento, su impacto en la industria musical fue inmediato: Paul McCartney llegó a decir que God Only Knows era “la mejor canción jamás escrita”, y tanto él como el productor George Martin mencionaron el álbum como una fuente clave de inspiración para Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Ese mismo año, Wilson compuso y produjo Good Vibrations, que alcanzó el número uno en las listas y se anunció como parte de su ambicioso y experimental proyecto Smile, una “sinfonía adolescente para Dios”, en palabras del propio Wilson. Sin embargo, conflictos con sus compañeros y presiones del sello Capitol provocaron la cancelación del lanzamiento en 1967. El álbum se convirtió en un mito del rock, y no fue hasta 2004 que Wilson logró reconstruirlo y publicarlo.

Durante los años setenta y ochenta, permaneció en gran parte recluido en su mansión en California, sometido a tratamiento por depresión y adicciones, aunque continuó trabajando en producciones tanto para The Beach Boys como en solitario. En las décadas siguientes, lanzó nuevos proyectos y colaboró con otros músicos como productor.

A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos nominaciones a los premios Grammy, el Ivor Novello por su carrera (2003), el Kennedy Center Honor (2007) y su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores en 2001. Su último álbum, At My Piano (2021), ofreció versiones instrumentales de sus canciones más emblemáticas interpretadas solo al piano.

