Morales se expresó por la “ampliación de espacios para lograr salidas”

Gerardo Morales, compañero de fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, sostuvo que para lograr salidas para el país es menester “ampliar espacios y escuchar”.

En este contexto, puso en valor la diversidad que distingue a la lista de precandidatos del ala de Juntos por el Cambio que lidera con Larreta, señalando que “es la más amplia en todo el país, con distintas fuerzas políticas que son la expresión de lo que pensamos”.

Resaltó que “a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Luis Petri nos une el mismo objetivo para el país” y aclaró que “el tema es el cómo, definir el camino, y por eso hay un debate”.

Consideró que “liderar no es gritar y hacerse el bravo” y puntualizó que “liderar es tomar decisiones, bancar situaciones, tener el temple y el coraje de hacerlo, tener la capacidad de escuchar y de dialogar”. “Eso es lo que hacemos con Horacio”, añadió.

Profundizó su análisis de los valores personales y políticos de Rodríguez Larreta, señalando que “él, al igual que yo, no tiene jefe y lo demostró” y agregó que “es autónomo para tomar decisiones y precisamente necesitamos un presidente que tenga la capacidad de liderar, que no tenga jefatura afuera”.

Remarcó que “si bien nadie nos manda, somos conscientes de que solos no podemos y, por eso, construimos un espacio muy amplio, con un equipo y un plan de gobierno”.

Morales aseguró que “sabemos lo que debemos hacer y cómo hacerlo, ya que todos los días gestionamos, tenemos que resolver situaciones, poner la cara y tomar decisiones transformadoras que solucionen los problemas de la gente”.