*Morales: “Le pido al Presidente que se deje de joder y se ponga a gobernar”*

El mandatario provincial y presidente de la UCR salió al cruce de las declaraciones de Quintela y atribuyó el exabrupto a la crispación social generada desde el kirchnerismo.

El gobernador Gerardo Morales salió al cruce de las declaraciones del mandatario riojano, Ricardo Quintela quien aseveró que la Unión Cívica Radical, el partido sostén de la democracia argentina, es la “prostituta del PRO”. El titular de la UCR rechazó y repudió este exabrupto de su par y atribuyó esta falta de respeto a un estado de crispación dentro del kirchnerismo generado por el Gobierno nacional. “Mi repudio total a esta descalificación que forma parte de algo más profundo, que no viene ocurriendo desde hace poco, sino desde que se ha hecho cargo del Gobierno el Frente de Todos y desde que las causas judiciales han dilucidado situaciones de corrupción del kirchnerismo”, señaló.

Morales sostuvo que “el kirchnerismo ha instalado una de las matrices de corrupción más importantes”, y desde que la Justicia decidió investigar a los responsables del desfalco estatal “desde la cúspide del poder, desde el Presidente para abajo, vienen cargando contra la Corte y ahora se la agarran con el radicalismo porque formamos parte de una coalición donde hay una relación simétrica y de respeto con el PRO y con la Coalición Cívica, donde inclusive coexistimos con referentes del peronismo republicano”.

“Yo no acepto esta descalificación de parte de un par mío, de un gobernador que sea irrespetuoso con nuestro partido, repudio y rechazo estas declaraciones, nosotros jamás hemos tenido este tipo de descalificaciones con el Partido Justicialista, habremos tenido nuestras diferencias pero nunca en estos términos. Sí hemos dado una lucha contra el kirchnerimo durante más de una década por la cultura de la corrupción y de la violencia que han instalado en la Argentina”, sentenció. El mandatario sostuvo que este tipo de declaraciones forman parte de las maniobras de coacción que utiliza el kirchnerismo y aseguró que “bajo ningún punto de vista nos van a amedrentar este tipo de descalificaciones como tampo nos amedrentaron cuando llevamos a la Justicia situaciones de corrupción como hemos hecho cuando fui senador y denunciamos a José López, a Ricardo Jaime, a Milagro Sala”. “No nos van a correr de este lugar aunque nos agravien y nos insulten, nosotros no nos vamos a mover del desafío de darle al país un destino mejor”, replicó el mandatario jujeño. En sus declaraciones a un medio nacional, el Gobernador pidió que “la lucha contra la corrupción tiene que seguir siendo una bandera del pueblo Argentino”. Además sostuvo que desde que fruto del avance de las causas contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el kirchneris ha “profundizado la lucha contra la Corte, que empezó hace bastante tiempo, porque sabían que esto venía, porque todos los argentinos sabemos cómo robaron. “Ahora el fallo referido a los recursos de CABA, el fallo de ratificar la condena a Milagro Sala, la condena contra Cristina, me parece que han sido disparadores que hoy están generando esta inestabilidad institucional, esta ruptura de la división de poderes y este ataque a la Corte que es inadmisible».

Frente a ello, «desde Juntos por el Cambio estamos evaluando una reunión para el martes para evaluar estos pedidos de juicio político a presidentes de la Corte y a miembros de la Corte, porque esto se está saliendo de los carriles”, señaló Morales, preocupado por la situación que vive el país.

Morales recordó que cuando Alberto Fernández “visita a Milagro Sala, lo que dice es que no importa lo que diga la ley, no importa si dicen que ha robado; él legitima hechos que están penados por la ley”. Además manifestó: “Le pido al Presidente que se deje de joder y se ponga a gobernar y que arregle los problemas del país”.

*Ataque a la beba del Gobernador*

El gobernador también contó el ataque irracional del que fue víctima su hijita de un año y cuatro meses, por parte de un hombre que se acercó a pedir la libertad de Milagro Sala, que hoy está detenida con una condena que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. “Yo tenía a mi bebé en brazos y se acercó una persona, primero pidió la libertada de Milagro Sala, empezó a difamarme y a injuriarme, le pedí que no lo haga delante de la bebé y lo seguía haciendo. Cuando llegó gente que intentó pedirle que se vaya porque yo estaba con mi bebé, nos escupió a ambos”, relató el mandatario provincial. “Esto no es casual –agregó- llegan a la cobardía de agarrárselas con un bebé, no tienen límites, pero si el Presidente está en esta actitud, desde arriba lo que se baja es que acá vale todo. Así, vamos por el camino por el que transitó Venezuela”. El Gobernador destacó que “somos un gran país que no se merece esto y no nos merecemos este gobierno”. Además señaló que el hombre que agredió a su bebé ya fue denunciado ante la Justicia.