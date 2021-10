MORALES LANZÓ DESDE SAN PEDRO LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE CAMBIA JUJUY

Gerardo Morales acompañó a Gustavo “Bacha” Bouhid, Natalia Sarapura y Gaspar Santillán, candidatos a diputados nacionales de la Lista 502, en el acto de lanzamiento de la campaña provincial del Frente Cambia Jujuy que tuvo lugar en San Pedro, rumbo a las elecciones generales legislativas programadas para el 14 de noviembre.

También estuvieron presentes, el vicegobernador de la Provincia, Carlos Haquim; el presidente del Bloque de Diputados de Cambia Jujuy en la Legislatura y titular del Comité Provincia de la UCR, Alberto “Piqui” Bernis; los senadores nacionales Mario Fiad y Silvia Giacoppo, los diputados nacionales Jorge Rizzotti y Gabriela Burgos, el intendente de San Pedro, Julio Bravo; legisladores nacionales y provinciales, dirigentes de los partidos nucleados en la coalición de gobierno, jefes comunales, representantes de la JR y cuadros militantes.

En este marco, Morales puntualizó que el 14 de noviembre se pone en juego “el proyecto de transformación de Jujuy, el cual primero permitió recuperar un Estado presente para estar junto a cada hombre y mujer que vive en esta provincia” y resaltó que las inversiones históricas en salud, educación y seguridad, sumadas a la convicción y el coraje “nos llevaron a acompañar al pueblo en los momentos más difíciles, como el alud de Volcán, la inundación de Tilcara, el salvataje del ingenio La Esperanza en San Pedro, el tornado de Libertador General San Martín y Rodeito y en cada rincón con la pandemia de coronavirus”.

“Comprendimos lo que debíamos hacer, reconstruyendo las estructuras caídas y poniendo a la gente por sobre cualquier otro interés, resolviendo cada uno de los problemas con capacidad”, señaló y enfatizó que “esto somos en esta organización política verdaderamente popular y pluralista”.

“No me arrodillo ante nadie, porque mi pueblo es digno y para eso tenemos un plan con el que generamos recursos propios”, enfatizó para luego citar los proyectos en marcha de producción de energía renovable con Cauchari, fabricación de baterías de litio para movilidad eléctrica, cultivo de cannabis con fines científicos y medicinales, producción de litio y construcción de 258 edificios escolares nuevos. “Con estos proyectos ponemos de pie a Jujuy en la agenda del mundo, ocupándonos además de la lucha contra el calentamiento global con hechos concretos y no con palabras al viento”, manifestó.

Resaltó que “la energía que nos mueve es la lucha por la paz que logramos recuperar, unidos por los grandes desafíos y siguiendo el camino de la unión y la cultura del trabajo” y agregó que “esto debemos defender el 14 de noviembre en las urnas”.

Dijo que la propuesta de Cambia Jujuy confrontará con “la izquierda que, además de no respetar los símbolos patrios, en la Legislatura votó en contra de todos estos proyectos transformadores, asumiendo una actitud propia de una máquina de impedir” y también refirió al modelo de La Cámpora “que impuso a una candidata a dedo en Jujuy y en el que están todos peleados, sin saber cómo llegarán a noviembre y menos aún qué harán luego de las elecciones”.

“SOMOS LOS CANDIDATOS DE GERARDO”

“Bacha” Bouhid, en tanto, señaló que “llegamos para quedarnos y seguir transformando Jujuy, defendiendo el proyecto de cambio desde el Congreso de la Nación” por eso convocó a los jujeños a “ampliar la diferencia lograda en las PASO, militando puerta a puerta, de corazón a corazón y de alma a alma”.

“Como dirigentes -continuó- acompañamos al gobernador Gerardo Morales, pero también debe hacerlo el pueblo y cómo no hacerlo si puede ser un presidente para todos los argentinos”.

“PONGAMOS UN ALTO AL DESGOBIERNO NACIONAL”

Haquim, a su turno, afirmó que en San Pedro se hizo presente “la política de Jujuy que hizo que podamos estar juntos y en paz”.

Observó que cada vez que Cambia Jujuy pone a consideración de la gente su gestión, “el conjunto de los jujeños piensa en Jujuy y acompaña con el voto” y añadió que “así estamos más consolidados y con mayor presencia en cada hogar de los jujeños”.

Lamentó el “fracaso del gobierno nacional que nos lleva al abismo con una figura presidencial que perdió autoridad, mientras la inflación se come los salarios y la pobreza es cada vez más alarmante y, sin embargo, están dispuestos a seguir en el poder, al solo efecto de buscar impunidad” y remarcó que “debemos poner un alto a este desgobierno y construir desde cada provincia una oposición responsable”.

“Para eso -prosiguió- Jujuy necesita tres diputados nacionales de Cambia Jujuy”.

Finalmente, indicó que “el país necesita un conductor que conozca la realidad del interior y los jujeños podemos presentarnos a nivel nacional con Gerardo Morales”.

“DESDE JUJUY OFRECEMOS UNA ESPERANZA A LA PATRIA”

Sarapura, por otra parte, resaltó que “Cambia Jujuy es el frente que expresa el crecimiento proyecto a diferencia del Frente de Todos que se pelea con todos” y añadió que “nos mueve la convicción clara de trabajar por el pueblo, esa es nuestra causa y no la búsqueda de impunidad”.

Subrayó que “desde Jujuy generamos esperanza para la Patria, porque aquí hay un proyecto político de verdadero federalismo” y advirtió: “No soy la candidata designada desde Buenos Aires, no soy la candidata de La Cámpora, soy una jujeña dispuesta a defender a mi provincia”.

“El 14 de noviembre ganemos ampliamente las elecciones para demostrar que en Jujuy hay esperanza, crecimiento y voluntad de lucha”, exhortó Sarapura.

LLAMADO AL PERONISMO

Santillán, por último, llamó a los peronistas a sumarse a Cambia Jujuy, espacio en el que “encontrarán a otros peronistas dispuestos a ser partícipes de la nueva historia que se escribe en la provincia” y agregó que “los estamos esperando con los brazos abiertos para seguir trabajando por el patrimonio de todos los jujeños”.

“Sigamos adelante con nuestros sueños y sin dar un paso atrás”, indicó.

Santillán expresó que “cansado de las malas noticias que llegan desde nación, vengo a decir a los jujeños que son propietarios de una planta que genera energía solar, cuyas ganancias son volcadas a la construcción de 258 escuelas, lo que es histórico y justo para nuestros niños y jóvenes que accederán con igualdad a una educación de calidad” y añadió que “son también dueños de Cannava que produce aceite de cannabis medicinal que comercializaremos al mundo y además son parte de las inversiones en litio y de la fabricación de baterías de litio”.