MORALES INAUGURÓ OBRAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Con el propósito de optimizar servicios médicos a la comunidad, el gobernador inauguró obras de ampliación del anexo del hospital «Oscar Orías» de Libertador General San Martín, en el marco de un programa de inversiones que incluye otras realizaciones para la atención eficiente de enfermedades de tipo respiratorio.

La referencia corresponde al centro de nebulización del barrio Jardín y al nodo respiratorio del CAPS «Dr. Rivetti» ubicado en el barrio Teodosio López.

Junto al mandatario estuvieron la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura; la directora del hospital cabecera de Libertador, Manuela Cabello; el intendente local, Oscar Jayat; entre otros funcionarios y miembros de equipos de salud y seguridad.

Morales, indicó que la ampliación del hospital Orías “seguirá resolviendo los problemas de salud que se presentan cada día” y explicó que la mitad de sus capacidades estarán enfocadas en la atención de patologías y circunstancias no vinculadas a la pandemia de coronavirus.

Respecto de los centros respiratorios, dijo que “Libertador está a la vanguardia en la implementación de innovadoras herramientas para el tratamiento de COVID-19, tales como los cascos oxigenantes helmet y el uso de ipuprofeno inhalatorio”.

En otro orden, recalcó que “nos tocó atravesar esta situación de pandemia, como también les está tocando a otras provincias” y citó los casos de Salta y Tucumán con casos crecientes.

“Aquí se está dando una gran batalla, con equipos firmes”, señaló para luego instar a la comunidad de Libertador a “no bajar los brazos, porque está visto que la curva de contagios crece nuevamente con un descuido y así lo están mostrando en Europa”.

“Por ello debemos sostener los conceptos de quedarse en casa y mantener el distanciamiento social”, resaltó el gobernador y puntualizó que “esta es la manera de no agotar a los equipos de salud y no colapsar”.

Aseguró que continuará fortaleciendo la infraestructura del sistema de salud y, en este sentido, comprometió recursos para concretar el área de esterilización del hospital “Oscar Orías”. “Así seguiremos cuidando a nuestro pueblo, que es lo más hermoso que tenemos”, aseveró.

Jayat, a su turno, puntualizó que “estamos haciendo un gran desafío” y recalcó que “en cada desafío que propusimos al gobernador, siempre nos dio respuesta afirmativa, en una clara apuesta al trabajo conjunto y en equipo para salir adelante”.