Morales garantizó en La Rioja una “Argentina viable” desde una transformación radical y federal

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, llamó a los riojanos a “asumir un compromiso federal” para “revertir este país injusto”, priorizando la convicción de que “Argentina es viable”.

“Que nadie nos diga que no podemos transformar el país”, destacó en acto que encabezó en Chilecito, donde de cara a los compromisos electorales de Juntos por el Cambio en 2023 garantizó que “podemos gobernar con liderazgo, experiencia, capacidad de gestión y coraje para tomar las decisiones que sean necesarias para que la gente esté mejor”.

Acompañaron a Morales la intendenta de la ciudad de La Rioja y titular del Foro Nacional de Intendentes Radicales, Inés Brizuela y Doria; el senador nacional Julio Martínez, la presidenta del Comité Provincia La Rioja, Gabriela Rodríguez; y militancia de la Juventud Radical que entusiasta acompañó el mensaje de Morales con el cántico “se siente, se siente, Morales presidente”.

A ellos se sumaron dirigentes de otros partidos que integran Juntos por el Cambio, especialmente de corrientes peronistas. “Mi vicegobernador es peronista y juntos abrazamos una causa que es Jujuy y defender los intereses de mi provincia”, enfatizó.

Señaló que los desafíos de Jujuy “no son distintos a los del resto del país” e invitó a “pensar en la Argentina viable”, porque “hay potencial y gente capaz para materializar proyectos de presente y futuro”.

Visiblemente emocionado, Morales recordó ser hijo de ferroviario y haber trabajado en coches comedores, también de mozo y de bicicletero, “es decir, soy parte de la Argentina que se sostuvo con la cultura del esfuerzo y del trabajo” remarcó y por eso se permite convocar a “evitar que nos quiten el futuro de nuevo y generar un proyecto de país federal”. “El interior profundo tiene que tomar este desafío”, aseveró.

Dijo que para ello “recuperar la paz es el primer paso” y considerar que es menester replantear el rol de las organizaciones sociales, “puntualmente aquellas manejadas por gerentes de la pobreza que se aprovechan de las necesidades de la gente pobre”, acotó.

Afirmó que es parte de “un radicalismo moderno y responsable, que lo primero que hace es ordenar las cuentas públicas para luego impulsar una gran transformación productiva con una nueva matriz” y citó como ejemplo los planes de energías renovables y de producción de cannabis medicinal en Jujuy, entre otros.

Precisó que la renta obtenida de la producción y venta de energía solar “es volcada a la construcción de 258 edificios educativos nuevos”, operación que implica un rédito de 307 millones de dólares.

Hizo referencia a la apuesta jujeña al litio, “mineral altamente demando por el mundo”, reafirmando el compromiso de luchar contra el cambio climático y cuidar el planeta, “ya que sirve para acumular energía renovable”. “A fin de año Jujuy será la provincia que más litio producirá en Argentina”, anticipó.

Por otra parte, aludió a la producción de cannabis medicinal, recalcando que “desde septiembre vendemos aceite de grado farmacéutico en Jujuy y próximamente, cundo lo habilite ANMAT, lo comercializaremos en todo el país”.

“Ahora también tenemos cáñamo para producción biotextil y bioplástico”, añadió.

Seguidamente, exigió que “no nos vengan con el cuento de que no hay provincias viables, menos aquellos que solo miran al puerto de Buenos Aires” y pidió por un plan federal, productivista, desarrollista y serio, “a fin de gobernar el país no solo con la cabeza en AMBA”.

“Hay que tener coraje para producir en el interior, aprovechando el potencial de las economías regionales”, expresó Morales y finalmente aseguró que “con compromiso federal podemos revertir este país injusto”.

A su turno, Martínez manifestó que “si escuchamos a Gerardo, vemos la transformación que hizo en Jujuy y creemos que también se puede hacer en La Rioja y en el país, que no quepa duda que seremos gobierno” y exteriorizó su gratitud a Morales por “el sacrificio que está haciendo” por el destino del país.

Brizuela y Doria, en tanto, reivindicó la determinación de Morales de “devolver la paz y la justicia a los jujeños, por eso no exageramos cuando decimos que Jujuy marca el norte” y agregó que “con tu ejemplo y conducción decimos que hay esperanza y hay salida y no es Ezeiza”.

Además, pidió por un “cambio radical, en el sentido literal” y agradeció a Morales por “ayudarnos a recuperar la capacidad se liderar que nunca debimos perder”.

Rodríguez, por su parte, remarcó que “creemos en la transformación” que Morales lidera en Jujuy y aludió especialmente al espacio que su plan de gobierno reserva para los jóvenes.