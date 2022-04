Morales: “Es el momento de que gobierne un radical

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, sostuvo que “es el momento de que gobierne un radical” y alentó a los “dirigentes con vocación” del radicalismo a “anotarse” en la carrera presidencial camino a 2023.

En esta línea argumental, planteó la necesidad de “convocar de verdad al diálogo” y por esta vía “terminar con la grieta”.

Así se expresó en una cumbre radical celebrada en La Plata, donde primó un mensaje de unidad y diálogo superador, con las presencias de Morales, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; los presidentes de los bloques parlamentarios nacionales Mario Negri y Luis Naidenoff, la vicepresidenta del Senado, Carolina Losada; el senador mendocino Alfredo Cornejo, los diputados nacionales Facundo Manes y Julio Cobos, el titular del Comité Provincia Buenos Aires, Maximiliano Abad; la diputada nacional Roxana Reyes, el ex senador Ernesto Sanz y el ex vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador; entre otros.

“El partido está revitalizado y le digo a todos los que tengan vocación que se anoten, ya que es el momento de que gobierne un radical”, definió Morales y resaltó que “trataremos de sintetizar un candidato en la UCR, porque no vamos a ser furgón de cola de nadie”.

Asimismo, se pronunció a favor de una “apertura” de Juntos por el Cambio direccionada a expresiones del peronismo. “Me gustaría una ampliación que mire a sectores peronistas”, señaló.

Por otra parte, ratificó su idea contraria a la incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio, convencido de que avanzar en esa intención explicitada por una fracción del PRO de sumar al liberal representa “ir por un atajo”. “Hay que tener mucho cuidado y no llegar al gobierno a cualquier precio”, alertó y observó que “hay una derechización y hay algunos incentivados por eso y creen que esa es la moda, pero la política y los problemas del país no tienen que ver con la moda, tienen que ver con que hay que hacer”, en referencia a la necesidad de “restablecer el orden en la calle, convertir los planes en empleo, tener un plan económico federal, productivista y desarrollista que no siempre mire al puerto y que empiece a mirar al interior del país”.

“Son muchas las cosas por hacer, en lugar de juntarnos con gente que plantea la eliminación del Banco Central y de la educación pública”, sostuvo y apuntó por último que tales ideas “se dan de patadas con los principios del radicalismo”.