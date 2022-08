Morales en Lanús: “Asistimos al fin del ciclo kirchnerista”

Con contundentes definiciones políticas, Gerardo Morales pisó fuerte en Lanús, partido del sur del conurbano bonaerense en el que expuso sus ideas y visión de futuro para el país, en el marco de una serie de encuentros que mantuvo con empresarios, dirigentes y vecinos, consustanciados con el desafío de que Argentina vuelva a ser radical.

Acompañaron al conductor nacional del radicalismo y gobernador de Jujuy, el titular del Comité Lanús, Leandro Bechara Arcuri; Ayelén Curlo, vicepresidenta de la JR Provincia de Buenos Aires; y Emiliano Bursese, presidente del Bloque de Concejales de la UCR de Lanús; entre otras autoridades partidarias y dirigentes zonales.



En este contexto, Morales apuntó que “transitamos una de las peores épocas del país, con una inflación tan insoportable como la corrupción” y ratificó que la actual crisis económica “tiene fundamento en las peleas internas del Frente de Todos que hizo del gobierno nacional una verdadera anarquía”.

“Asistimos al fin del ciclo kirchnerista, que nos degradó culturalmente”, definió y consideró que el juicio a Cristina Kirchner por hechos de corrupción, “está llegando a su fin y con él este ciclo que dividió a los argentinos y que nos impide mirar al futuro, resolviendo los problemas del presente”.

Aclaró que “también saldremos de la lógica de los halcones de Juntos por el Cambio que quieren más fractura” y garantizó que, tal como lo hizo en Jujuy, asume “el desafío de construir un nuevo país federal y justo para el gran pueblo que somos”.

“No pacto con la impunidad, no pacto con delincuentes”, sentenció y resaltó que “esta es la base del gran cambio que logramos en Jujuy y queremos extender a todo el país”.

En otro orden, sostuvo que “tenemos un partido con rica historia, pero también con un presente importante y vigoroso, con fuerte protagonismo parlamentario y probada capacidad de gobierno en Jujuy, Corrientes y Mendoza y más de 400 municipios en todo el país”, cualidades que le permiten proyectar la “recuperación de la paz para luego ordenar las cuentas públicas” entre sus prioridades “que es lo mínimo que los argentinos demandamos al gobierno nacional que es responsable exclusivo y directo de la actual crisis económica, política, institucional y social”. Remarcó que “esto se hizo en Jujuy, una provincia que en la década del 90 era considerada inviable y que hoy tiene superávit fiscal”.

Continuó señalando, que “de allí en más pusimos en marcha un proceso de transformación, fortaleciendo su producción tradicional e innovando con proyectos modernos que abrazamos en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global”. Así se construyó la planta de energía solar Cauchari, se dinamizaron y ampliaron las inversiones en producción de litio, se inició el cultivo de cannabis con fines medicinales, se incursionó en la economía del conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico, se avanzó con el proyecto de fabricación de baterías de litio para la movilidad eléctrica, se encaminó el proyecto de producción de Hidrógeno Verde, se recuperó el turismo con ocupación plena 11 meses consecutivos, se comparte el proyecto de energía termo-fotovoltaica con INVAP, producción de bioplástico a partir del cáñamo y se construye 258 edificios escolares nuevos. “Esto es la UCR, con principios y valores más presentes y vigentes que nunca”, aseveró.

Finalmente, Morales llamó a dirigentes y ciudadanos a “ponernos de pie y no bajar los brazos, porque viene un presidente de la Unión Cívica Radical”.

Bechara Arcuri, a su turno, alentó a la militancia radical a “pensar en Jujuy y su transformación, cuando creamos que todo es imposible” para luego exclamar: “El próximo presidente de los argentinos será radical”.

Bursese, en tanto, reivindicó el esfuerzo de Morales enfocado en la movilización del partido, convencido de que “no hay radicalismo nacional pujante, si antes no hay radicalismo pujante en el conurbano”.

Enfatizó que Morales “encabeza una revolución con su gobierno en Jujuy” y afirmó que “el año próximo volveremos al gobierno nacional de la mano de un presidente radical para construir el país y el Lanús que merecemos”.